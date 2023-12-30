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高雄大叔偷走高中生書包 他不在乎3900元關心考卷飛了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

16歲翁姓高中生前天上午和母親買早餐時，放在機車踏板的書包不翼而飛急忙報案，翁指書包內有3900元現金，央求警方將考卷和筆記找回來，因整理考試資料很辛苦；警方查出是單車男行竊，4小時後循線逮人，雖贓款花光，但幸運找回翁生的資料。

就讀高雄市鳳山區某高中一年級的翁姓學生，前天一早7時許，和母親急忙到文山所報案，翁生一臉焦慮告知警方，「警察先生，怎麼辦？我的書包被偷了，裡面的考卷很重要」。

翁生指， 早上和母親在文衡路買早餐時，將書包放在機車踏板上，買完早餐卻發現書包失竊，書包裡除了個人證件及現金3900元外，還裝有學校考卷及筆記重點的資料夾；翁對警方表示，考試資料整理得很辛苦，希望警方協助把筆記找回來。

警方獲報，到案發現場調閱監視器，發現當時一名騎腳踏車的男子鬼鬼祟祟地在機車旁徘徊，隨後就將機車踏板上的書包取走，並騎單車逃逸。

警方確認竊賊特徵並鎖定身分後，在附近加強攔查，當天上午11時許在文衡路攔到符合特徵的簡姓男子（43歲）。簡落網後，一度裝傻說「沒拿、不見了」，後見警方追問，瞞不住才坦承因缺錢花用下手行竊。

簡男告知警方偷來的錢已花光，書包丟棄在路邊，警方隨後找到書包，翁生被警方通知到所認領失物時，不在乎錢還在不在，先連忙確認「讀書筆記和考卷」是否還在，得知資料失而復得，和家長領回時，感謝並佩服警方效率。

偷書包的簡男，警詢後，被依竊盜罪嫌函送偵辦。

鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出是騎單車的簡姓男子偷走高一生書包，4小時後循線逮人，並找回翁生的書包和考試資料。記者石秀華／翻攝

書包 考卷 早餐 偷竊

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