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又見行人地獄... 2國小生走斑馬線 遭左轉車撞上「痛到無法起身」

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又見行人地獄...台中婦稱視線死角 斑馬線撞傷2國小童

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市李姓婦人昨下午4點多開車經力行國小時，路口左轉卻未禮讓行人，直接撞上2名走行人穿越道的小學生，當場害2人慘摔柏油路，書包、隨身物也散落一地，附近車輛行車記錄器拍下驚悚一幕，所幸2名小學生僅擦挫傷均就醫治療，警方獲報也通報家長，釐清案發原因。

民眾PO網畫面顯示，當時1輛銀色小客車綠燈要左轉，但2名小學生已經走到行人穿越道中間，小客車卻疑似反應不及，雖煞車但車頭仍撞上對方，害2人當場慘摔，身上書包、外套也散落一地，其中1人還痛到無法起身，須由另名學童幫助攙扶。

網友見狀紛紛留言稱「這種直接吊銷駕照吧」、「A柱還不趕快出來擔」、「真的很誇張，這也切太大」。

台中第3分局調查，開車的李女（53歲）29日下午4點多開車要回家，行經東區沿進化路221巷要左進化路時，和2名走在行人穿越道的小學生（10歲、11歲）擦撞，造成對方肢體擦挫傷送醫。

警方查，李女肇事後自稱「視線死角沒有看到」，警方後續已經通知學生家長，所幸學生傷勢不嚴重，警方也已經和校方聯繫，研議離峰時段學童上下課安全措施。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
李婦開車左轉，卻疑似視線死角撞上2名走行人穿越道的國小學童。圖／截自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心
李婦開車左轉，卻疑似視線死角撞上2名走行人穿越道的國小學童。圖／截自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心

小學生 台中市 行人 車禍

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