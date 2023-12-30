元旦連續首日 台中交流道不塞車路線看過來

今天是為期3天元旦連假首日，台中市豐原警分局提醒，國1豐原交流道南北向實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，將加派警力疏導交通；大雅警分局指出，國1大雅交流道、國4潭子交流道、台74線快速公路等路線為易塞車路段，呼籲用路人小心行駛。

豐原警分局建議，民眾如遇車多行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

一、豐原市區往豐原交流道

(一)北上：

1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

2.於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

(二)南下：

1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。

2.於豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。

3.於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線。

二、豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅區。

三、豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡區。

大雅警分局提醒，轄內國1大雅交流道、國4潭子交流道、台74線快速公路、台3線及台10線省道運輸路線等，和台鐵栗林車站、潭子車站及頭家厝車站，都屬易塞車路段。