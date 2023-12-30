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「曾墜機又喪妻」改當外送員故事造假？ 經查因案退役不是飛行員

國五雪山隧道口前 深夜8車追撞 5人受傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國道五號南下雪山隧道口前今晚發生8車連環追撞車禍，共有5人受傷，由救護車送醫後，均無生命危險，確實車禍發生原因，現由國道警方調查釐清中。

新北市消防局今天晚上10時32分獲報，國道五號南下15.1公里處，在坪林區雪山隧道口前50公尺處發生多輛車相撞事故，有多人受傷。消防局救護人車趕抵現場，發現共有8輛汽車發生連環追撞車禍。

這起車禍造成26歲男子頭部撕裂傷，22歲女子頭部撕裂傷、3歲小女孩腹部疼痛，44歲女子頸部疼痛，76歲婦人肢體疼痛共5人受傷，意識皆清醒，由救護車送往北市萬芳醫院治療。

這起發生在內側車道的追撞車禍，導致南下兩線道影響一線道，僅外側一線維持單向通行，經國道員警交管，車禍現場於晚上11時25分排除事故現場，恢復雙線車道通行。

新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，國道行車時，請保持安全距離，避免緊急煞車，並注意路況變化，以免發生意外。如遇車禍，請立即報警，並盡快下車避難，以免危及生命安全。

國道五號南下雪山隧道口前今晚發生8車追撞車禍，共有5人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國道五號南下雪山隧道口前今晚發生8車追撞車禍，共有5人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國道五號南下雪山隧道口前今晚發生8車追撞車禍，共有5人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國道五號南下雪山隧道口前今晚發生8車追撞車禍，共有5人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國道五號南下雪山隧道口前今晚發生8車追撞車禍，共有5人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國道五號南下雪山隧道口前今晚發生8車追撞車禍，共有5人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

車禍 國道

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