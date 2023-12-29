影／汐止鄉友街公寓深夜傳火警 消防員冒險救出6人
新北市汐止鄉友街舊公寓今天深夜10時許驚傳火警，消防員冒險入內救出6人，所幸無人受傷，不需就醫，起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天晚上10時23分獲報，汐止區鄉友街一處連棟式舊公寓，一樓疑似電線走火發生火警，冒出大量濃煙，出動第六救災救護大隊、汐止中隊、汐止、社后、橫科、秀峰分隊，警消18車33人前往搶救。
消防人車趕抵到場，發現公寓1樓樓梯間堆放雜物起火，並有大量濃煙竄出，消防人員冒險入內，於3樓疏散一對夫妻2人及兩名小孩，一度傳出2樓有2名約50多歲婦人受困，2組消防人員上樓搜索，於晚上10時49分尋獲，安全帶下樓，均意識清楚，無需就醫，詳細起火原因待火災鑑識人員進一步調 釐清。
新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，倉庫、住家平時應多注意用火、用電之安全，避免堆放過多雜物，以免造成火災發生時擴大延燒，如有發現火災，請立即撥打119報案專線，消防局會儘速派遣人車搶救，減少損失。
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