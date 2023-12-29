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高雄桌遊社藏賭 警逮韓系女團裝扮6女荷官抄百萬賭資

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

全台不少棋牌及桌遊社近來打著休閒名義，暗中變相經營兌換現金的賭場，高雄市警局督察室及林園分局警方昨晚至凌晨，攻堅突襲2處地點，共查獲13名賭客及7名工作人員，其中一處桌遊社雇用韓系女團裝扮的6名女荷官發牌，現場抄獲115萬賭資。

高雄市警局督察室及林園分局警方日前接獲情資，指大寮區鳳林三路以及光明路，營業的麻將館及桌遊休閒館，以休閒為名，私下讓消費客人將籌碼、代幣兌換成現金，變相從事非法賭博行為。

警方經多日蒐證，查證屬實，28日晚間先持搜索票至鳳林三路麻將棋牌社實施搜索，當場查獲姚姓負責人（50歲）以及年齡分別為20歲到47歲的盧姓等3男1女的賭客，正在玩電動麻將，現場查扣賭資2萬餘元。

警方隨後前往光明路一家桌遊休閒館，當時館內員工不願開門，保大特勤人員攻堅衝進屋，喝令在場女荷官及賭客不許動，將手機放下，現場逮獲吳姓負責人（22歲）及曾姓等6名年齡分別為25歲到36歲的女荷官，另有6男3女、年齡分別29歲到54歲的賭客，並查扣賭金115萬餘元。

警方發現6名女荷官打扮像韓國女團裝扮，其中2女還戴瞳孔放大片，女荷官坦承工作輕鬆、發發牌即可領日薪1500元。

警方在兩處地點共逮獲7名工作人員及13名賭客，警詢後，姚姓等7人依賭博罪移請高雄地檢署偵辦；其餘賭客依違反社會秩序維護法移送裁處。

高雄市警局督察室和林園警分局在光明路一家桌遊社查獲賭場，負責人雇用韓系女團裝扮的6名女荷官發牌，現場抄獲115萬賭資。記者石秀華／翻攝
高雄市警局督察室和林園警分局在光明路一家桌遊社查獲賭場，負責人雇用韓系女團裝扮的6名女荷官發牌，現場抄獲115萬賭資。記者石秀華／翻攝
高雄市警局督察室和林園警分局在轄區桌遊社查獲賭場，現場抄獲115萬賭資及賭具。記者石秀華／翻攝
高雄市警局督察室和林園警分局在轄區桌遊社查獲賭場，現場抄獲115萬賭資及賭具。記者石秀華／翻攝
高雄市警局督察室和林園警分局在光明路一家桌遊社查獲賭場，負責人雇用韓系女團裝扮的6名女荷官發牌，現場抄獲115萬賭資。記者石秀華／翻攝
高雄市警局督察室和林園警分局在光明路一家桌遊社查獲賭場，負責人雇用韓系女團裝扮的6名女荷官發牌，現場抄獲115萬賭資。記者石秀華／翻攝
高雄市警局督察室和林園警分局在光明路一家桌遊社查獲賭場，負責人雇用韓系女團裝扮的6名女荷官發牌，現場抄獲115萬賭資。記者石秀華／翻攝
高雄市警局督察室和林園警分局在光明路一家桌遊社查獲賭場，負責人雇用韓系女團裝扮的6名女荷官發牌，現場抄獲115萬賭資。記者石秀華／翻攝

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