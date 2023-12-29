明揚爆炸善款逾1.8億 罹難消防員每人1118萬元

屏東明揚爆炸大火4名殉職消防員今天上午在屏東縣立體育館舉辦聯合公祭儀式。聯合報系記者劉學聖／攝影 屏東縣明揚工廠爆炸釀重大死傷，善款累積新台幣1億8800餘萬元，救助金管理委員會今天開會決議以「罹難者4成、傷者6成」比例分配，罹難消防員每人1118萬元、罹難員工517萬元。

屏東縣府今天發布新聞資料指出，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會由罹難消防員家屬、罹難員工家屬、移工、受傷員工、律師及會計師組成，進行傷者服務需求評估，滾動式修正捐款用途。

「0922火災爆炸災害」專案捐款運用計畫，捐款總額1億8800餘萬元，歷經4次會議，決議以「罹難者4成、傷者6成」比例分配扶助金。

屏東縣府指出，明揚工廠爆炸案造成10人罹難，4名罹難消防員每人1118萬元、6名罹難員工每人517萬元；112名傷者依外傷嚴重程度區分輕、中、重程度，金額從24萬餘元至1111萬餘元不等，將儘速撥款至家屬指定帳戶。

傷者部分，斷臂重傷消防員1111萬元，並額外給予500萬元協助義肢輔具等、中度外傷消防員738餘萬元、輕度外傷消防員92萬餘元；重傷員工364萬餘元、中度外傷員工156萬餘元、輕度外傷員工24萬餘元。

屏東縣府指出，這次事件罹難者及重傷者子女共15人，救助金將持續提供教育資助至大學畢業，預估769萬餘元，採信託方式，由教育處進行後續信託及撥付。

社會救助金專戶管理運用委員會也決議罹難者救助金發放順序，第1順位為配偶、子女、父母，第2順位兄弟姊妹，第3順位祖父母、孫子女，並依順位人數均分撥付，以整體照顧家庭成員。

廖姓委員代表罹難員工家屬及受傷員工表示，從事發後到善後處理，處處感受到社會各界及縣府團隊的善意，面臨來自多方不同意見，總能盡心協調至最周全的決策，才能完成這項艱鉅任務。