以為真愛來敲門 警隨手搜尋美女圖粉碎42歲男愛情夢
有錢沒錢討個老婆好過年？彰化縣42歲林姓男子與女網友「小倩」網戀20天即論及婚嫁，「小倩」要求加入投顧理財Line群組，投資30萬操作股票，林男匯款時被發現一直看手機，行員暗中報警，員警趕到並查看林男手機裡的「小倩」是網路隨手找到的美女照片，及時阻詐。
警方調查，林男在個人臉書看到署名「小倩」留言很欣賞他，願意交友，林男看頭像是一名面貌姣好年輕女子，聯絡後互加Line好友，「小倩」自稱想以結婚為提交往，就以老公老婆互稱，遊說林男加入「永豐金投」客服儲值網站跟投顧老師學理財，還教林男匯款時說要買車。
林男昨（28日）下午到某銀行北斗分行匯款30萬元時一直看手機，行員暗中報警，北斗派出所警員黃子軒及鄭翊權到場，徵得林男同意查看手機，就用自己手機搜尋正妹圖像，竟找到「小倩」照片，林男瞬間愛情夢醒，
北斗警分局長吳詠傑今天表示，北斗區27日、28日各發生一起愛情詐騙被員警阻詐成功，可見最近又流行假戀愛、真詐財，民眾不可輕信素未謀面的網友，若有疑慮可洽詢當地警察單位或165反詐騙。
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