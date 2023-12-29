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高雄女涉4案通緝因併排違規露餡　遭上銬憂愛犬無人顧

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓女子前午駕車在高雄市三民區因併排違規停車，遭警方攔查，報假資料掩飾，遭警方識破，並查出她是詐欺和竊盜罪共4案的通緝犯；張因車上載愛犬，被上銬後，憂心愛犬無人照顧，警方讓她帶著愛犬上警車，後協助安置，將張解送歸案。

三民一警分局哈爾濱所員警前天中午12時許執行巡邏勤務，巡經三民區自立一路。發現張姓女子（40歲）駕車違規並排停車，趨前攔查。

張女當下聲稱未帶證件，警方問「你都沒帶任何證件嗎？」張報出身分，警查證，發現並非同一人，對張說「這不是你的證件」，張堅稱「我的啊」，警方再追問「你報誰的證號，你出生年月日唸得出來嗎？」結果警方一查，驚訝地說「你一堆詐欺耶，跑多久了」。

張見紙包不住火，求警方「我都配合，但我要幫狗狗處理一下」，原來張的車上有一隻黑色愛犬，'張擔心被警方逮捕後，愛犬無人照料，上銬後，求警讓愛犬跟著上車，警方允諾。

張被帶回查辦，警方查出張從去年3月至11月間，因涉及4項詐欺和竊盜罪，分別被台北和新北市兩地地檢署分布通緝；警方後續協助張女愛犬安置，警詢後，將張解送兩地地檢署歸案。

高雄女涉詐欺及竊盜等4起案件遭通緝，因在高雄駕車併排違規露餡，被警方查出，遭上銬後憂心愛犬無人照顧。記者石秀華／翻攝
高雄女涉詐欺及竊盜等4起案件遭通緝，因在高雄駕車併排違規露餡，被警方查出，遭上銬後憂心愛犬無人照顧。記者石秀華／翻攝
高雄女涉詐欺及竊盜等4起案件遭通緝，因在高雄駕車併排違規露餡，被警方查出，遭上銬後憂心愛犬無人照顧。記者石秀華／翻攝
高雄女涉詐欺及竊盜等4起案件遭通緝，因在高雄駕車併排違規露餡，被警方查出，遭上銬後憂心愛犬無人照顧。記者石秀華／翻攝
高雄女涉詐欺及竊盜等4起案件遭通緝，因在高雄駕車併排違規露餡，被警方查出，遭上銬後憂心愛犬無人照顧。記者石秀華／翻攝
高雄女涉詐欺及竊盜等4起案件遭通緝，因在高雄駕車併排違規露餡，被警方查出，遭上銬後憂心愛犬無人照顧。記者石秀華／翻攝

詐欺 通緝

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