台灣地理中心碑樹倒壓傷4長者 日管處停工檢查
整建中的埔里鎮台灣地理中心碑園區1棵樹木今天突然傾倒，4名早起運動路過的長者遭壓傷送醫，轄管單位日月潭管理處令廠商停工，並與家屬成立群組了解最新狀況給予協助。
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處進行埔里鎮「台灣地理中心碑」園區整修工程，園內1棵樹木清晨5時多突然傾倒，南投縣消防局獲報，立即派遣轄區中心碑、埔里、魚池分隊趕往救援，協助67歲徐女、73歲林男、77歲賴男、75歲徐男送醫。
傷者分送台中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院，榮總埔里分院表示，75歲徐男傷勢集中頭部與腳部，且胸骨、腰椎、大腿等處骨折，轉送台中榮民總醫院；埔基醫院表示，賴男肋骨骨折、重傷轉送台中榮總，林男胸部及肺部挫傷安排住院、徐女肩膀挫傷已出院。
日月潭國家風景區管理處表示，樹木倒下原因還需釐清，不排除與近日降雨導致土壤鬆軟有關，倒木已移除並全面停工檢查；案發後協助家屬安排病床，廠商也與傷者家屬成立通訊聯繫群組，以利隨時了解傷者最新狀況並給予最大協助，工地有投保相關責任保險。
根據交通部觀光署網站介紹，台灣地理中心碑位於埔里鎮虎頭山麓，是具地理意義的遊覽勝地，沿碑後石階可登上台灣地理中心天文原點虎子山頂，為台灣幾何中心點，也是全台最大的三角點，登高可遠眺埔里盆地風光，是知名景點及居民運動去處。
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