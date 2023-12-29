快訊

今年10檔金融股受委屈了！2024年第一金（2892）和它最有可能大漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄跨年晚會將吸引人潮 警方分階段管制交通

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

元旦連續假日來臨，高雄市警局預估，今天下午4時起，國道將逐現返鄉車潮，12月31日，在夢時代時代大道、義大世界各有跨年晚會，高雄市警交通大隊今天表示，警方將派警、義交人員，分階段管制會場附近交通，請民眾多利用大眾交通運輸工具前往會場，避免塞車或出現停車困擾，影響跨年興致。

高雄市警交通大隊表示，因應跨年晚會，警方規畫，12月31日下午2時至明年1月1日凌晨2時，對夢時代時代大道、義大世界，由警義交分階段實施交管，另外元旦上午5時至中午12時，因高雄市文化中心舉行元旦升旗典禮，附近道路也將分階段交管。

警方表示，尤其跨年晚會吸引人潮，夢時代跨年活動會場，自31日下午3時便禁止車輛進入、義大世界也從31日晚間8時，管制車輛進入晚會會場。

高雄市交通警察大隊分析歷年元旦連假交通壅塞時段，都在連假前1天日下班時段，因明天就是元旦連續假日，預估今天下午4時至晚間8時，國道1號、國道10號、台88快速道路周邊，返鄉車輛可能增加；連假期間每天上午10時至下午1時、下午4時至晚間7時，國道1號中正路、建國路、九如路等交流道，以及重要風景區周邊，可能車多易塞車。

高雄市交通大隊表示，1月1日收假日下午3時至晚間7時，國道1號各交流道北上交通、台88快速道路西向連接國道1號路段，以及駁二特區、旗津等景點也容易車多壅塞，請用路人儘量避開上述時段及路段，節省交通時間。

高雄市府在夢時代時代大道舉辦跨年晚會，警方規畫分階段，由警、義交管制交通。圖／本報資料照片
高雄市府在夢時代時代大道舉辦跨年晚會，警方規畫分階段，由警、義交管制交通。圖／本報資料照片

元旦連假 跨年晚會 高雄市

延伸閱讀

元旦三天連假明開始 交通局預測高雄這些地方最塞

桃園星際城STAR UP跨年晚會將登場 桃警提醒避開這尖峰時段

影／高雄警首創AI初判車禍肇因 肇事車超速逃不了

桃園跨年晚會徵場地整理人員？桃警：假的，勿轉傳！

相關新聞

台南黃金海岸傳落水 消防人員救起30歲女子無呼吸心跳

台南南區黃金海岸遊客中心旁消波塊，下午2時42分許，有民眾發現有人落水，台南市消防局據報，調派灣裡消防分隊人員前往搶救，...

高雄跨年晚會將吸引人潮 警方分階段管制交通

元旦連續假日來臨，高雄市警局預估，今天下午4時起，國道將逐現返鄉車潮，12月31日，在夢時代時代大道、義大世界各有跨年晚...

影／高雄新興區桌遊店遭砸店 警懷疑債務糾紛引起

網傳高雄新興區中山一路與民生二路口的砸店影片，多名男子持棍棒闖入店家砸毀玻璃門等設備，高雄警方今天初步了解，是某桌遊主題...

樹林警洩漏個資助殯葬業者遭調查 分局：先調職再議處

新北市樹林警分局勤務中心陳姓警員洩漏個資給特定殯葬業者，這個月27日新北地檢署指揮廉政署、新北警察局政風室、樹林警分局督...

與死神拔河「骨針」能救命 南消未來爭取分隊全面配發

消防救護人員遇到OHCA（到院前心肺功能停止）病患，搶救過程相當於時間拔河，這時施打一般針劑不易，可透過電動器具「骨針」...

北市大安分局今年攔阻4億元被騙走 被害人女性占7成5

台北市大安區人稱天龍國蛋黃區，轄內有許多金融機構、金銀珠寶業，由於2023年即將結束，大安警分局檢討詐騙攔阻分析，今年共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。