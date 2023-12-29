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高雄跨年晚會將吸引人潮 警方分階段管制交通
元旦連續假日來臨，高雄市警局預估，今天下午4時起，國道將逐現返鄉車潮，12月31日，在夢時代時代大道、義大世界各有跨年晚會，高雄市警交通大隊今天表示，警方將派警、義交人員，分階段管制會場附近交通，請民眾多利用大眾交通運輸工具前往會場，避免塞車或出現停車困擾，影響跨年興致。
高雄市警交通大隊表示，因應跨年晚會，警方規畫，12月31日下午2時至明年1月1日凌晨2時，對夢時代時代大道、義大世界，由警義交分階段實施交管，另外元旦上午5時至中午12時，因高雄市文化中心舉行元旦升旗典禮，附近道路也將分階段交管。
警方表示，尤其跨年晚會吸引人潮，夢時代跨年活動會場，自31日下午3時便禁止車輛進入、義大世界也從31日晚間8時，管制車輛進入晚會會場。
高雄市交通警察大隊分析歷年元旦連假交通壅塞時段，都在連假前1天日下班時段，因明天就是元旦連續假日，預估今天下午4時至晚間8時，國道1號、國道10號、台88快速道路周邊，返鄉車輛可能增加；連假期間每天上午10時至下午1時、下午4時至晚間7時，國道1號中正路、建國路、九如路等交流道，以及重要風景區周邊，可能車多易塞車。
高雄市交通大隊表示，1月1日收假日下午3時至晚間7時，國道1號各交流道北上交通、台88快速道路西向連接國道1號路段，以及駁二特區、旗津等景點也容易車多壅塞，請用路人儘量避開上述時段及路段，節省交通時間。
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