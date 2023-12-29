江蘇旅遊接受落地招待 新北13名里長反滲透法遭約談3人交保
大選倒數，新北市永和區許姓里長涉嫌與陳姓台商，共謀招攬新北市，中、永和及土城區12位里長，前往中國大陸江蘇崑山旅遊，並接受落地招待，餐敘時由江蘇台辦人員在席間尋求支持特定政黨。新北地檢署昨指揮新北市調處，依涉犯反滲透法及正副總統、公職人員選罷法，約談許男在內共13名里長，訊許、陳各以50萬交保，另名里長3萬交保，其餘親友則限制住居或請回。
檢調掌握，陳姓台商長年在對岸經商，之後與許姓里長接觸、熟識，兩人共同接受江蘇省昆山市委台灣工作辦公室指示，透過許男招攬涉案的12位新北市各區里長。
上個月下旬，許、陳二人招攬的13名里長團，與部分親友共同前往崑山，進行4天3夜旅遊。其中，里長食宿、機票及落地後的旅遊行程完全免費，里長親友則食宿免費，藉此接受對岸資助。
該里長團在行程餐會中，由江蘇台辦官員到場，明確表示希望在場眾人能在這次大選中支持特定政黨，檢調為此約談許男在內的13名里長、陳男及親友共20人。
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