樹林警洩漏個資助殯葬業者遭調查 分局：先調職再議處
新北市樹林警分局勤務中心陳姓警員洩漏個資給特定殯葬業者，這個月27日新北地檢署指揮廉政署、新北警察局政風室、樹林警分局督察組，前往他住處、樹林分局搜索依法究辦，檢察官複訊後裁定以5萬元交保。對此林警分局表示，陳姓警員涉嫌對殯葬業者洩漏個資，先調離現職懲處再議。
據了解，陳姓警員（51歲）警專11期畢業，1994年畢業分發樹林警分局服務， 2020年調派樹林勤務指揮中心服務至今。平日工作正常，同班同事皆未察覺異樣。想不到，陳員疑將送醫不治的民眾個資，外洩給陳姓殯葬業者而被調查。
警方指出，這個月27日新北地檢署指揮廉政署、新北警察局政風室、樹林警分局督察組，前往陳姓警員住處、樹林分局搜索，查扣相關證物查辦帶回查辦，檢察官複訊後裁定5萬元交保。
對此，樹林警分局表示，後續除配合檢廉單位調查外，陳員即起改調警備隊，相關人員行政責任，則待偵審結果後再行議處。
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