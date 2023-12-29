與死神拔河「骨針」能救命 南消未來爭取分隊全面配發

消防救護人員遇到OHCA（到院前心肺功能停止）病患，搶救過程相當於時間拔河，這時施打一般針劑不易，可透過電動器具「骨針」將藥劑打入骨內，快速輸液以增加存活率，缺點是價格昂貴，南市消防局爭取預算編列，未來希望能夠普及以「救命」；南消第一大隊連續兩天辦理教育訓練導入緊急救護使用，並優先配發給山區分隊。

台南市消防局局長李明峯表示，骨針這項利器可以盡早給予患者建立給藥通道，以提升患者的存活率，去年開始爭取預算購置，加上熱心人士捐贈，先從高級救護隊開始配發，再逐步普及到各分隊，目前全市已有30個分隊配置。

南消第一大隊大隊長陳博文說，28、29日連續2天請廠商前來進行教育訓練並導入緊急救護，由於轄區涵蓋山區就醫路程較遠，加上老年人居多，配發骨針也優先給這些分隊，若現場即時建立骨針，並給予急救藥物，相對可以提升偏遠地區的患者存活率。