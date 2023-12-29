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與死神拔河「骨針」能救命 南消未來爭取分隊全面配發

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

消防救護人員遇到OHCA（到院前心肺功能停止）病患，搶救過程相當於時間拔河，這時施打一般針劑不易，可透過電動器具「骨針」將藥劑打入骨內，快速輸液以增加存活率，缺點是價格昂貴，南市消防局爭取預算編列，未來希望能夠普及以「救命」；南消第一大隊連續兩天辦理教育訓練導入緊急救護使用，並優先配發給山區分隊。

台南市消防局局長李明峯表示，骨針這項利器可以盡早給予患者建立給藥通道，以提升患者的存活率，去年開始爭取預算購置，加上熱心人士捐贈，先從高級救護隊開始配發，再逐步普及到各分隊，目前全市已有30個分隊配置。

南消第一大隊大隊長陳博文說，28、29日連續2天請廠商前來進行教育訓練並導入緊急救護，由於轄區涵蓋山區就醫路程較遠，加上老年人居多，配發骨針也優先給這些分隊，若現場即時建立骨針，並給予急救藥物，相對可以提升偏遠地區的患者存活率。

南市消防局指出，「骨針」是靜脈注射無法施行時為患者建立給藥及輸液路徑的替代方案，對於病人恢復自發性血液循環比例，並不亞於先建立靜脈導管，對到院前的救護技術人員而言，有著操作容易、成功率高等優點，但施打用針每支單價高達3000元，所費不貲，但能及時救命，仍相當值得。

台南市消防局爭取預算添購「骨針」，目前配發全市30個分隊，緊急時可救命。照／南消第一大隊提供
台南市消防局爭取預算添購「骨針」，目前配發全市30個分隊，緊急時可救命。照／南消第一大隊提供
台南市消防局爭取預算添購「骨針」，目前配發全市30個分隊，南消第一大隊進行教育訓練，並導入緊急救護。照／南消第一大隊提供
台南市消防局爭取預算添購「骨針」，目前配發全市30個分隊，南消第一大隊進行教育訓練，並導入緊急救護。照／南消第一大隊提供

患者 老年人

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