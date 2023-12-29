北市大安分局今年攔阻4億元被騙走 被害人女性占7成5

台北市大安區人稱天龍國蛋黃區，轄內有許多金融機構、金銀珠寶業，由於2023年即將結束，大安警分局檢討詐騙攔阻分析，今年共攔阻4億2千多萬元，阻擋民眾金錢遭詐團誘騙匯出。

大安分局昨天邀集轄內金融機構、金銀珠寶業、當鋪業及加油站業者，參與「金融機構安全維護協調座談會」，分局長王寶章親自主持會議，同時報告本年度各式詐騙攔阻分析。

今年度大安分局與金融機構合作成功攔阻件數達284件，攔阻金額累計達新台幣4億2千多萬元，其中以「國泰世華古亭分行」成功攔阻18件為最多，其次是「國泰世華東門分行」14件、「國泰世華和平分行」10件。

分析攔阻成效，發現民眾遭詐騙手法以假投資為主、假交友次之、再來是假檢警，被害人以女性佔75.9%為多，年齡50歲以上占9成，詐騙集團教唆被害人匯款理由，則以房屋裝潢款為大宗、其次是投資用途與親友借貸。