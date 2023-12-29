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不滿記者報導 鋼鐵人前領隊陳冠豪砸車、破壞引擎 7共犯今判刑

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪，2021年間因不滿網媒上報陳姓女記者，屢次報導鋼鐵人背後疑有中資，竟指示員工楊豐雄、鄭宇傑、劉子毓，找來陳姓、林姓、趙姓及林姓男子，砸毀陳女座車車窗、將鐵釘倒入引擎，還偷裝GPS監控行蹤。事後陳冠豪潛逃出境，遭檢方通緝，新北地方法院今就楊男等7名共犯，各從重依竊錄非公開活動罪判刑6月至拘役40日不等。

2021年底，上報陳姓姓女記者針對高雄鋼鐵人資金來源，接連進行多篇報導，質疑背後金主是中國大陸出生的香港商人錢濤，為此招來陳冠豪等人不滿。同年12月31日晚間，陳女發現自己停放在社區停車場內的座車，遭人砸毀車窗，送修後進而發現，引擎被倒入數百根鐵釘，甚至車上還遭人偷裝GPS。

陳女驚慌報警，警方隨即報請新北地檢署指揮偵辦，查出幕後主使者竟是陳冠豪，陳男因不滿陳女報導，找來楊男等員工，藉口找陳女爆料，再趁採訪結束後跟蹤陳女返回新北市住處，伺機偷裝GPS掌握陳女行蹤，再著手破壞陳女座車示警。

檢警查出，事後陳冠豪拿出22萬元分給楊男等7人，自己則早一步潛逃至香港。上述7人到案後，均坦承犯行，並供出主謀就是陳男，檢方於是依妨害秘密、侵入建築、毀損等罪嫌起訴7人，並對陳男發布通緝。

高雄鋼鐵人領隊陳冠豪不滿上報陳姓女記者報導，竟找來7名共犯破壞陳女座車、偷裝GPS，7人今遭新北地院判刑。圖／高雄鋼鐵人提供
高雄鋼鐵人領隊陳冠豪不滿上報陳姓女記者報導，竟找來7名共犯破壞陳女座車、偷裝GPS，7人今遭新北地院判刑。圖／高雄鋼鐵人提供

通緝

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