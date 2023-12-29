快訊

實支實付險改革3質變 趕末班車搶購有「一大障礙」

爛醉家長持刀鬧事、與黑道會面...第一線師曝無力管教真相

劉亦菲美照修太多？神仙姐姐真實狀態「臉圓、雙下巴」網看傻

幫殯葬業者搶生意！新北2警洩死者個資 1羈押3交保

聯合報／ 記者蔣永佑王長鼎／台北即時報導

新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助2殯葬業者搶生意，疑似將送醫不治的民眾個資外洩，新北地檢署前天指揮廉政署，兵分兩路前往樹林分局搜索，並約談2警及鄭姓、陳姓業者，訊後邱、陳2警各以5、萬、10萬元交保，陳姓業者羈押禁見，鄭姓業者則以10萬元交保。

據了解，自從各大醫院不再有殯葬業者駐守後，部分不幸送醫急救不治死亡的民眾，其身後事便成為各殯葬業者試圖搶食的重要生意來源，因此紛紛各顯神通，而各轄區負責彙整治安狀況，調派警力的勤務中心，自然成為消息最為靈通的所在。

檢廉掌握，邱姓員警新北市警局勤務中心期間，曾通知鄭姓業者過一次，但具體時間還要查明；至於任職樹林分局勤務中心的陳姓員警，則是固定與陳姓業者合作，洩漏民眾個資多達10多次，情節嚴重因此遭收押禁見。

新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助2殯葬業者搶生意，涉嫌洩漏民眾個資遭檢廉查辦。圖／聯合報系資料照片
新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助2殯葬業者搶生意，涉嫌洩漏民眾個資遭檢廉查辦。圖／聯合報系資料照片

廉政署 個資

延伸閱讀

新北校園割喉案 陳建仁：沒有一個生命應該這樣被消失

新北校園割喉 賴競總提五大強化措施：政府責無旁貸

閃耀新北跨年煙火將登場 蘆洲警公布交管措施避車潮

要求下架涉案少年個資！ 名導批新北地院：人民怒到不在乎罰，怎麼辦？

相關新聞

幫殯葬業者搶生意！新北2警洩死者個資 1羈押3交保

新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助2殯葬業者搶生意，疑似將送醫不治的民眾個資外洩，新北地檢署前...

南投埔里地理中心碑大樹倒伏壓傷4晨運老人 疑因開挖又逢連日降雨

南投縣埔里鎮台灣地理中心碑園區內1棵超過10公尺的大樹，今天清晨5點半，突然倒伏釀災，造成正在晨運的3男1女長者，因閃躲不及被壓在大樹下，119將4名傷者緊急送醫後，日月潭國家風景區管理處正配合埔里鎮公所農觀課人員抵達現場，指揮以電鋸鋸斷路樹展開路面排障，民眾懷疑可能因園區近日開挖，又遇連日來降雨土質鬆軟造成樹倒傷人，日管處說尚待釐清。

埔里中心碑園區大樹倒伏傷人 日管處：景觀工程約需1年

埔里中心碑景觀園區大樹倒伏傷人事故，日月潭國家風景區表示，埔里地理中心碑及虎頭山風景區劃入日管處以來，近來因進行園區水土...

為了投資酒！保二警拿白紙掉包贓款得手19萬 懲戒法院判撤職

警政署保二總隊警員張順舜擔任刑事警察大隊偵查佐期間，竟擅自拿取門禁卡進入證物室竊取其他案件所查扣的不法所得5次，總計19...

高雄併排違規車吃了無敵星星？ 警回應理由讓網友炸鍋

6月30日起，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，檢舉魔人重出江湖。引發民怨沸騰，交通部拋出騎樓違停可「因地制宜」...

影／新北樹林卡拉OK店外酒客醉鬧醜態 路人手機拍下傳網

有酒客今天凌晨在新北市樹林區八德街一家卡拉OK店外喧嘩拉扯，醉鬧過程被民眾手機拍下，並上傳網路社群引發議論。對此，樹林警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。