幫殯葬業者搶生意！新北2警洩死者個資 1羈押3交保

新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助2殯葬業者搶生意，疑似將送醫不治的民眾個資外洩，新北地檢署前天指揮廉政署，兵分兩路前往樹林分局搜索，並約談2警及鄭姓、陳姓業者，訊後邱、陳2警各以5、萬、10萬元交保，陳姓業者羈押禁見，鄭姓業者則以10萬元交保。

據了解，自從各大醫院不再有殯葬業者駐守後，部分不幸送醫急救不治死亡的民眾，其身後事便成為各殯葬業者試圖搶食的重要生意來源，因此紛紛各顯神通，而各轄區負責彙整治安狀況，調派警力的勤務中心，自然成為消息最為靈通的所在。