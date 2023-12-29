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影／新北樹林卡拉OK店外酒客醉鬧醜態 路人手機拍下傳網

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有酒客今天凌晨在新北市樹林區八德街一家卡拉OK店外喧嘩拉扯，醉鬧過程被民眾手機拍下，並上傳網路社群引發議論。對此，樹林警方表示，尚未接獲民眾報案，已主動介入查辦，將周邊調閱監視器畫面循線通知滋事民眾到案說明，依法查辦。另告誡店家應加強勸導客人降低音量，以維護周邊住戶居家安寧。

據了解，今天凌晨1時許一批酒客在新北市樹林區八德街一處卡拉OK店外拉扯穢語叫罵，過程中酒客喊叫「那是我老大喔！你不要動手」、「你敢動手」、「誰敢動你」「好了好了」等話，大聲喧囂聲嚴重影響周邊住戶安寧。有民眾看見，用手機拍下酒客喧鬧畫面上傳LINE社群。

對此，樹林警方表示，尚未接獲民眾報案，根據網路影片所指滋事地點，已派員前往了解，初步疑為親友間酒後推擠拉扯，沒有打架情事。目前已依影像畫面，並調閱周邊監視器循線通知相關人等到案說明，依法查辦；另告誡店家，應加強勸導客人降低音量，後續會派員警加強對卡拉OK店巡簽，以維護周邊住戶居家安寧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今天凌晨有酒客在新北市樹林區八德街一家卡拉OK店外喧嘩拉扯，警將循線通知眾人到案說明依法查辦。圖／LINE《社會事新聞影音》
今天凌晨有酒客在新北市樹林區八德街一家卡拉OK店外喧嘩拉扯，警將循線通知眾人到案說明依法查辦。圖／LINE《社會事新聞影音》
今天凌晨有酒客在新北市樹林區八德街一家卡拉OK店外喧嘩拉扯，警將循線通知眾人到案說明依法查辦。圖／LINE《社會事新聞影音》
今天凌晨有酒客在新北市樹林區八德街一家卡拉OK店外喧嘩拉扯，警將循線通知眾人到案說明依法查辦。圖／LINE《社會事新聞影音》

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