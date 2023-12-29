淚！竹縣消防局發文弔「任務結束」湧哀悼留言
新竹縣湖口鄉昨民宅火警造成新工消防分隊長游尚樺不幸殉職，新竹縣消防局悲痛將粉專頭貼換為黑白，同時發文悼念這位「非典型分隊長」，感嘆游尚樺雖然不多話卻總是默默站在第一線，更不捨「喜歡旅行的你，這次走的有點太遠了」，讓不少網友湧入下方留言「任務完成、一路好走」。
年僅29歲的游尚樺才到新竹縣服務不久，卻已讓不少新竹縣的消防同仁留下深刻印象，新竹縣消防局臉書發文中也提到，每當出勤時，游尚樺不多話，總是默默的站上第一線，帶領著同仁勇往直前，是「非典型的分隊長」。
同仁回憶，昨天火警發生後，當天還矇矇亮時，游尚樺一個人背著11公斤的空氣瓶、穿著全套的消防衣帽鞋，從1樓到4樓來來回回，進出火場搜尋可能的受困人員，卻不料空氣瓶耗盡，在生命最後一刻，游尚樺的氣瓶發出殘壓警報，生命呼叫器也啟動，他以無線電喊「Mayday」求救，直到被發現倒在屋內沒了生命跡象，讓同仁悲痛「4條人命順利獲救，但你卻從此長眠火場」。
新竹縣消防局長陳中振昨哀戚表示，游尚樺英勇冒險進入火場搜索、搶救民眾性命因公殉職，已向消防署爭取追晉二線四大隊長、頒發一等消防榮譽章，表達對消防英雄的崇高敬意，並爭取最高因公殉職的撫卹。
網友湧入新竹縣政府消防局臉書留言哀悼殉職的游尚樺「分隊長，謝謝您這一生的奉獻，請放心遠去，一路好走」、「向勇敢的消防英雄致敬，任務圓滿 、一路好走」、「向英雄致敬」、「游分，任務完成、一路好走」，就連苗栗縣政府消防局也前來留言「努力過的人都是戰士R.I.P.」。
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