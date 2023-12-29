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元旦跨年倒數 切忌高速公路賞焰火 最高恐吞這金額

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

明天就是為期3天的元旦假期，今年台中規劃水湳中央公園、麗寶樂園釋放炫麗焰火，國道警察呼籲，駕駛人在焰火施放展演時段，若慢速行駛、違規臨停國道路肩觀看，最高處6000元罰鍰；若行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，最高恐吞3萬6000元，並吊扣汽車牌照6個月，切勿以身試法，安全駕駛。

元旦假期期間為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，民眾上路前可先用手機打開1968App或上高速公路局網站了解管制措施與即時路況。

國道警察表示，台北市101大樓、台中市水湳中央公園、台中市麗寶樂園、雲林縣劍湖山育樂世界及高雄市義大世界等多處施放跨年焰火，提醒駕駛在焰火施放展演時段，不可在國道慢速行駛、違規臨停路肩觀看，依法將處3000元以上6000元以下罰鍰。

若在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將依法開罰6000元以上3萬6000元以下罰鍰，當場禁止駕駛並吊扣該汽車牌照6個月，國道公路警察局將編排警力驅離，加強取締違規情形。

國道警察提醒，民眾若發生輕微事故，應先開啟危險警告燈，於車輛後方100公尺處豎立故障標誌，儘速照相紀錄後移至安全處所，以避免二次事故，利用1968App的警政報案通知國道警方處理，確保行車平安。

為期3天元旦假期，國道警察呼籲，駕駛人在焰火施放展演時段，若慢速行駛、違規臨停國道路肩觀看，最高處6000元罰鍰，切勿以身試法，安全駕駛。 圖／國道公路警察局提供
為期3天元旦假期，國道警察呼籲，駕駛人在焰火施放展演時段，若慢速行駛、違規臨停國道路肩觀看，最高處6000元罰鍰，切勿以身試法，安全駕駛。 圖／國道公路警察局提供
為期3天元旦假期，國道警察呼籲，駕駛人在焰火施放展演時段，若慢速行駛、違規臨停國道路肩觀看，最高處6000元罰鍰，切勿以身試法，安全駕駛。 圖／國道公路警察局提供
為期3天元旦假期，國道警察呼籲，駕駛人在焰火施放展演時段，若慢速行駛、違規臨停國道路肩觀看，最高處6000元罰鍰，切勿以身試法，安全駕駛。 圖／國道公路警察局提供

國道 警察 1968

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