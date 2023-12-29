影／蘆洲男騎機車搶快闖紅燈 衝撞待轉區起步機車釀1傷

張姓男子這個月26日上午騎機車搶快闖紅燈，於新北市蘆洲區環堤大道與復興路口，衝撞從待轉區起步許男所騎機車，導致許男肢體多處擦挫傷，緊急送醫後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

據了解，張姓男子（28歲）這個月26日上午8時許騎乘一輛機車，沿著新北市蘆洲區環堤大道往五股方向行駛，途中行經環堤大道與復興路口，疑似為了搶快直接闖紅燈，不慎失控衝撞從待轉區起步許男（32歲）所騎機車。