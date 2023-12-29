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影／蘆洲男騎機車搶快闖紅燈 衝撞待轉區起步機車釀1傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓男子這個月26日上午騎機車搶快闖紅燈，於新北市蘆洲區環堤大道與復興路口，衝撞從待轉區起步許男所騎機車，導致許男肢體多處擦挫傷，緊急送醫後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

據了解，張姓男子（28歲）這個月26日上午8時許騎乘一輛機車，沿著新北市蘆洲區環堤大道往五股方向行駛，途中行經環堤大道與復興路口，疑似為了搶快直接闖紅燈，不慎失控衝撞從待轉區起步許男（32歲）所騎機車。

強烈撞擊導致兩車車體毀損，騎士拋飛落地，張男幸運輕微擦傷無須送醫，許男則肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。

張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車搶快闖紅燈，在新北市蘆洲區環堤大道與復興路口衝撞許男所騎機車，雙方沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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