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消防分隊長英勇殉職 父認屍悲痛「兒起來啊」

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬黃羿馨楊正海／連線報導

殉職分隊長游尚樺的父親游木全在移靈時撫屍哭喊「兒子，起來啊！」令人鼻酸。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的父親游木全在移靈時撫屍哭喊「兒子，起來啊！」令人鼻酸。記者黃羿馨／攝影

殉職的新竹縣新工消防分隊長游尚樺有最暖分隊長封號，他母親趕到殯儀館悲痛說「只希望知道孩子當時發生什麼事」，父親在醫院見大兒子最後一面哭喊「兒子，起來啊！」盼同為消防員的小兒子從台北市調回家鄉陪伴家人，經台北、高雄市政府協調確認明年可調高雄。

游尚樺未婚，在高雄長大，從小立志當消防員，從警察大學畢業後任職新北市竹圍消防分隊，去年調竹縣，同年九月任新工分隊長，曾代表竹縣消防局參加全國火災搶救技術暨戰術體能交流競賽。

隊員說，游對消防工作非常熱情，參加各種消防競技比賽，常帶隊員訓練，在臉書收集訓練影片，還拍攝宣導影片，雖話不多，但個性很暖，同仁總能感受到他的關心，稱呼他「湯瑪士學長」。

游的父親昨趕抵醫院仰天痛哭，在移靈時撫摸兒子冰冷遺體哭喊「兒子，起來啊！」消防員列隊舉敬禮手勢目送，游的弟弟是台北市消防員，手捧哥哥牌位哭到眼睛紅腫，僅點頭說「謝謝」。有隊員不捨說「你還欠我一頓飯」，不少好友在游的臉書留言「辛苦了，任務結束」。

火災 消防員

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