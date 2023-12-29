聽新聞
test
0:00 / 0:00

火場救出4移工 消防分隊長殉職

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬巫鴻瑋／新竹報導

民眾圍觀目擊新竹縣新工消防分隊長游尚樺被抬出，消防人員輪番為他CPR。圖／民眾提供
民眾圍觀目擊新竹縣新工消防分隊長游尚樺被抬出，消防人員輪番為他CPR。圖／民眾提供

新竹縣一棟透天厝昨上午火災，新工消防分隊長游尚樺與隊員救出四名越南籍移工，游倒在火場失去生命跡象，經送醫不治；消防局初判耗盡氣瓶空氣而拔除面罩，吸入濃煙窒息死亡，調查殉職及起火原因。被救出四人離開現場，警方追查下落釐清是否為失聯移工。

竹縣湖口鄉安宅四街一棟二層樓透天厝昨上午約七點半發生火警，起火點在二樓，頂樓加蓋處有四名越籍移工受困。消防隊趕到控制火勢，廿九歲游尚樺從一樓布水線後，七點四十九分與兩名隊員上二樓滅火及搜索受困者，其餘人員從消防車上架梯到頂樓，合力救出四人。

游搜索東邊最內側房間時暫離水線，氣瓶發出殘壓警報，生命呼叫器也啟動，他以無線電喊「Mayday」求救，隊員進入搶救，八點十二分發現游倒在房間門口無生命跡象，面罩脫落，氣瓶氣體達臨界值。

游被抬出屋外，送醫急救近一小時不治；四名移工被救出後離開，警方不排除是失聯移工，調閱監視器追查。附近住戶說，消防員詢問四人傷勢，四人回應「還好，要先去買水」，接著不見人影，游臉部熏黑被抬出，意識全無。

游裝備正常完整，消防局初判耗盡氣瓶空氣而摘除面罩呼吸，吸入大量濃煙。檢方昨相驗遺體，無明顯外傷，肺部與呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，判斷吸入濃煙窒息死亡，遺體發還家屬。

火調發現起火點在二樓廚房外區域，已排除電線走火。黃姓房東說，今年十一月廿三日以三萬元整棟出租給越籍陶姓女子，不知陶又以三萬五千元轉租越籍阮姓女子。阮向警方稱，預計在一樓經營早餐店，裝修中，二樓以上借給一名同鄉暫住，不知怎會有四人。

竹縣消防局長陳中振說，已向消防署爭取追晉二線四星大隊長、頒發一等消防榮譽章，並爭取最高因公殉職撫卹。

竹縣一棟透天厝發生火警，起火點在二樓，已全面燃燒。圖／民眾提供
竹縣一棟透天厝發生火警，起火點在二樓，已全面燃燒。圖／民眾提供

消防員 火災

延伸閱讀

英勇救4人殉職！消防分隊長死因出爐 疑遭活活嗆死

竹縣消防分隊長游尚樺英勇救4人殉職 蔣萬安完成游父這期望

游尚樺火場殉職 父盼小兒子調回故鄉 林右昌：盡力促成

消防分隊長英勇救4人殉職 竹縣消防局爭取追晉大隊長

相關新聞

英勇救4人殉職！消防分隊長死因出爐 疑遭活活嗆死

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。檢警今天晚間相...

火場救出4移工 消防分隊長殉職

新竹縣一棟透天厝昨上午火災，新工消防分隊長游尚樺與隊員救出四名越南籍移工，游倒在火場失去生命跡象，經送醫不治；消防局初判...

太囂張！賓士男違規被國中生勸 惱怒開車衝群眾還拿棍要追

一名男子今天下午開賓士車到台中市潭子區潭秀國中，違規停車被學生勸說，男子惱羞成怒，大罵要撞死人，立即開車衝上人行道上的學...

廣角鏡／驚悚！鋼筋衝破車頭

曾姓男子昨11時許駕駛聯結車行經國道1號，在南向361.3公里接近高雄鼎金路段，因見前方車多緊急煞車，未料車上所載的鋼筋...

消防分隊長英勇殉職 父認屍悲痛「兒起來啊」

殉職的新竹縣新工消防分隊長游尚樺有最暖分隊長封號，他母親趕到殯儀館悲痛說「只希望知道孩子當時發生什麼事」，父親在醫院見大...

前金工地鷹架倒塌 壓損2輛汽機車

高雄市前金區自強路某建築工地鷹架昨中午不明原因倒塌，壓損路旁2輛汽機車，自強一路雙向車道受阻1小時餘，所幸無人傷亡，因高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。