火場救出4移工 消防分隊長殉職

民眾圍觀目擊新竹縣新工消防分隊長游尚樺被抬出，消防人員輪番為他CPR。圖／民眾提供

新竹縣一棟透天厝昨上午火災，新工消防分隊長游尚樺與隊員救出四名越南籍移工，游倒在火場失去生命跡象，經送醫不治；消防局初判耗盡氣瓶空氣而拔除面罩，吸入濃煙窒息死亡，調查殉職及起火原因。被救出四人離開現場，警方追查下落釐清是否為失聯移工。

竹縣湖口鄉安宅四街一棟二層樓透天厝昨上午約七點半發生火警，起火點在二樓，頂樓加蓋處有四名越籍移工受困。消防隊趕到控制火勢，廿九歲游尚樺從一樓布水線後，七點四十九分與兩名隊員上二樓滅火及搜索受困者，其餘人員從消防車上架梯到頂樓，合力救出四人。

游搜索東邊最內側房間時暫離水線，氣瓶發出殘壓警報，生命呼叫器也啟動，他以無線電喊「Mayday」求救，隊員進入搶救，八點十二分發現游倒在房間門口無生命跡象，面罩脫落，氣瓶氣體達臨界值。

游被抬出屋外，送醫急救近一小時不治；四名移工被救出後離開，警方不排除是失聯移工，調閱監視器追查。附近住戶說，消防員詢問四人傷勢，四人回應「還好，要先去買水」，接著不見人影，游臉部熏黑被抬出，意識全無。

游裝備正常完整，消防局初判耗盡氣瓶空氣而摘除面罩呼吸，吸入大量濃煙。檢方昨相驗遺體，無明顯外傷，肺部與呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，判斷吸入濃煙窒息死亡，遺體發還家屬。

火調發現起火點在二樓廚房外區域，已排除電線走火。黃姓房東說，今年十一月廿三日以三萬元整棟出租給越籍陶姓女子，不知陶又以三萬五千元轉租越籍阮姓女子。阮向警方稱，預計在一樓經營早餐店，裝修中，二樓以上借給一名同鄉暫住，不知怎會有四人。