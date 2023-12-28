快訊

從校園割頸案看教育界「學生至上」 台師大退休教授曝事實：老師變教書匠

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英勇救4人殉職！消防分隊長死因出爐 疑遭活活嗆死

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。檢警今天晚間相驗，發現游尚樺身上無明顯外傷，肺部與呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判為生前吸入濃煙窒息死亡，由於死因明確不解剖，遺體發還家屬，檢警接著也重返火場釐清事發情況。

年僅29歲的游尚樺，今天上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，不幸殉職，他的父親游木全從高雄趕往醫院見兒子最後一面時痛哭失聲。

因游尚樺的弟弟游証豪也是消防人員，在台北市陽明山分隊服務，父親盼小兒子調回家鄉高雄服務，好好陪伴家人，消防署長蕭煥章今天下午與新竹縣長楊文科前往醫院探視時，允諾全力幫助。內政部長林右昌今天受訪時表示，已經協調游尚樺胞弟明年3月2日調回高雄港消防總隊。

游尚樺家屬今天下午4時許返回火警現場招魂，預計將留在新竹縣湖口鄉長生天生命紀念園區舉辦告別式。

新竹縣消防局長陳中振表示，游尚樺英勇救人，為搶救生命因公殉職，已向消防署爭取追晉二線四大隊長、頒發一等消防榮譽章，並爭取最高因公殉職的撫卹，同時也和新竹縣政府爭取頒發褒揚令，表達對這位消防英雄的崇高敬意。

檢警今天晚間相驗，發現游尚樺身上無明顯外傷，肺部與呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判為生前吸入濃煙窒息死亡。記者黃羿馨／攝影
檢警今天晚間相驗，發現游尚樺身上無明顯外傷，肺部與呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判為生前吸入濃煙窒息死亡。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局同仁守在靈堂外，不敢相信弟兄竟殉職離開。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局同仁守在靈堂外，不敢相信弟兄竟殉職離開。記者黃羿馨／攝影

新竹

延伸閱讀

竹縣消防分隊長游尚樺英勇救4人殉職 蔣萬安完成游父這期望

游尚樺火場殉職 父盼小兒子調回故鄉 林右昌：盡力促成

消防分隊長英勇救4人殉職 竹縣消防局爭取追晉大隊長

29歲分隊長殉職…侯友宜哀悼：10年44消防弟兄殉職 多少遺憾才改革？

相關新聞

英勇救4人殉職！消防分隊長死因出爐 疑遭活活嗆死

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。檢警今天晚間相...

影／汐止養護中心傳火警...疏散8人 疑電暖器起火

新北市汐止區一間老人養護中心今晚傳出火警，消防人車迅速趕抵到場，疏散8人，據了解，疑似壁掛式電暖器起火，火警確實發生原因...

國民法官也落淚...父悲鳴愛子慘死 要凶手一輩子贖罪

全台首件國民法官案由台中地院本周連續密集審理5天，被控殺人的黃姓業務員始終緘默，被害施姓男子家屬今淚灑法庭，施的父親直言...

竹縣消防分隊長游尚樺英勇救4人殉職 蔣萬安完成游父這期望

新竹縣消防分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在折返確認有無人員受困時，遭濃煙嗆昏不幸殉職。惡耗傳出，因游尚樺的弟弟也...

校安升議題溫...學生疑為三明治爆扭打 警：校方已通報教育局

校安議題升溫，北部某學校校園傳出2名學生為了三明治，在福利社爆發肢體衝突，福利社阿姨大聲勸架，疑有周遭學生側錄拍下衝突過...

新北警詐防辦專責打詐 今年查獲青少年涉詐1266人

25日發生令人遺憾的校園重大安全事件，為強化校園安全，明天將立即召開專家學者會議，對於現行的相關規定進行檢討，而有關民意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。