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英勇救4人殉職！消防分隊長死因出爐 疑遭活活嗆死
新竹縣消防局新工分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。檢警今天晚間相驗，發現游尚樺身上無明顯外傷，肺部與呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判為生前吸入濃煙窒息死亡，由於死因明確不解剖，遺體發還家屬，檢警接著也重返火場釐清事發情況。
年僅29歲的游尚樺，今天上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，不幸殉職，他的父親游木全從高雄趕往醫院見兒子最後一面時痛哭失聲。
因游尚樺的弟弟游証豪也是消防人員，在台北市陽明山分隊服務，父親盼小兒子調回家鄉高雄服務，好好陪伴家人，消防署長蕭煥章今天下午與新竹縣長楊文科前往醫院探視時，允諾全力幫助。內政部長林右昌今天受訪時表示，已經協調游尚樺胞弟明年3月2日調回高雄港消防總隊。
游尚樺家屬今天下午4時許返回火警現場招魂，預計將留在新竹縣湖口鄉長生天生命紀念園區舉辦告別式。
新竹縣消防局長陳中振表示，游尚樺英勇救人，為搶救生命因公殉職，已向消防署爭取追晉二線四大隊長、頒發一等消防榮譽章，並爭取最高因公殉職的撫卹，同時也和新竹縣政府爭取頒發褒揚令，表達對這位消防英雄的崇高敬意。
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