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新北警詐防辦專責打詐 今年查獲青少年涉詐1266人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

25日發生令人遺憾的校園重大安全事件，為強化校園安全，明天將立即召開專家學者會議，對於現行的相關規定進行檢討，而有關民意代表關心新北市今年查獲涉及刑事案件青少年嫌疑犯有較去年成長情形，新北市警局今指出，新北警方透過跨區整合各分局查緝車手機制，強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，查獲轄內犯案青少年車手成效均有大幅增加，依分析統計有相當比例詐欺車手來自於其他縣市，並非單純是設籍新北市青少年犯罪人數增加。

新北市警局今表示，經統計今年1至10月新北市查獲涉及刑事案件青少年嫌疑犯累計4481人，其中涉詐欺犯罪青少年為1266人，占比將近3成，為強力查緝詐欺集團及車手，新北市刑大於112年串連新此轄內16個警分局成立詐欺防制辦公室並規畫跨區整合詐欺車手機制，強化車手後端司法聲請羈押率，讓詐欺車手一旦在新北市境內犯罪遭查獲後，被法院裁定羈押比例為全國最高。

新北市刑指出，新北警方今年所查緝青少年車手也較去年同期查獲874人，成長44%，另分析，因雙北地區人口集中及交通發達，為逃避警方查緝，詐欺車手常有越區跨轄提款之趨勢，數據顯示在新北市警方查獲車手當中，有63%非設籍或居住在新北市，針對詐欺集團吸收青少年車手問題，新北市警局將持續透過識詐、懲詐策略加強查緝詐欺車手，打擊詐欺犯罪力道絕不停歇。

新北市市警局強調，新北市為全國人口數最多縣市，因此不能單以數據多寡直觀評斷，以六都每十萬人口數查獲青少犯罪人數換算，新北市數據均低於其他四都。少年事件處理法於今年修正後，對於曝險少年改採行政輔導先進行保護策略，因此對青少年犯罪並不宜以刑案統計數據比較優劣，為了防制青少年因法律認知不足而涉入犯罪，新北市政府已整合教育局、警察局、社會局及少年輔導委員會，以前段發掘、中段輔導、後段防範三階段措施，目的就是要防止學生偏差行為，以保護青少年健全成長。

新北警詐防辦專責打詐強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，今年查獲青少年涉詐1266人。圖／警方提供
新北警詐防辦專責打詐強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，今年查獲青少年涉詐1266人。圖／警方提供
新北警詐防辦專責打詐強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，今年查獲青少年涉詐1266人。圖／警方提供
新北警詐防辦專責打詐強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，今年查獲青少年涉詐1266人。圖／警方提供

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