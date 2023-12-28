新北警詐防辦專責打詐 今年查獲青少年涉詐1266人

25日發生令人遺憾的校園重大安全事件，為強化校園安全，明天將立即召開專家學者會議，對於現行的相關規定進行檢討，而有關民意代表關心新北市今年查獲涉及刑事案件青少年嫌疑犯有較去年成長情形，新北市警局今指出，新北警方透過跨區整合各分局查緝車手機制，強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，查獲轄內犯案青少年車手成效均有大幅增加，依分析統計有相當比例詐欺車手來自於其他縣市，並非單純是設籍新北市青少年犯罪人數增加。

新北市警局今表示，經統計今年1至10月新北市查獲涉及刑事案件青少年嫌疑犯累計4481人，其中涉詐欺犯罪青少年為1266人，占比將近3成，為強力查緝詐欺集團及車手，新北市刑大於112年串連新此轄內16個警分局成立詐欺防制辦公室並規畫跨區整合詐欺車手機制，強化車手後端司法聲請羈押率，讓詐欺車手一旦在新北市境內犯罪遭查獲後，被法院裁定羈押比例為全國最高。

新北市刑指出，新北警方今年所查緝青少年車手也較去年同期查獲874人，成長44%，另分析，因雙北地區人口集中及交通發達，為逃避警方查緝，詐欺車手常有越區跨轄提款之趨勢，數據顯示在新北市警方查獲車手當中，有63%非設籍或居住在新北市，針對詐欺集團吸收青少年車手問題，新北市警局將持續透過識詐、懲詐策略加強查緝詐欺車手，打擊詐欺犯罪力道絕不停歇。