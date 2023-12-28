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游尚樺火場殉職 父盼小兒子調回故鄉 林右昌：盡力促成
新竹縣新工消防分隊長游尚樺今天上午出勤，在火場救出4名移工後，疑在火場被濃煙嗆暈殉職。游父難掩悲痛，指游尚樺的弟弟游証豪也是消防員，盼能調回家鄉高雄任職，陪伴家人。內政部長林右昌表示，會請消防署與相關消防局協調，全力協助。
新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍今晨發生火警，消防局派遣9車、21名警消9名義消到現場搶救。現場是1棟外勞宿舍，起火點在2樓，3樓陽台有4名外勞受困等待救援。游尚樺救出4人後，折返火場確認還有沒有人受困時，疑遭濃煙嗆昏殉職。
林右昌今天下午到基隆市視察新豐街交通設施改善計畫時，接受媒體聯訪談及此事。林說，消防人員殉職，大家都感到非常遺憾，目前依據新竹縣消防局的了解，游尚樺可能因面罩鬆脫造成不幸，細節還有待事故鑑定跟釐清。
對於游父請求讓在台北市消防局第4大隊陽明山分隊服務小兒子，調回故鄉高雄任職，就近相互照顧。林右昌說，會請消防署給予協助，並跟台北市、高雄市消防局協調，盡力促成。
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