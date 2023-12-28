消防分隊長英勇救4人殉職 竹縣消防局爭取追晉大隊長

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。新竹縣消防局長陳中振哀戚表示，游尚樺英勇冒險進入火場搜索、搶救民眾性命因公殉職，已向消防署爭取追晉二線四大隊長、頒發一等消防榮譽章，表達對消防英雄的崇高敬意，並爭取最高因公殉職的撫卹。

年僅29歲的游尚樺，今天上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，不幸殉職，他的父親游木全從高雄趕往醫院見兒子最後一面時痛哭失聲。

因游尚樺的弟弟游証豪也是消防人員，在台北市陽明山分隊服務，父親盼小兒子調回家鄉高雄服務，好好陪伴家人，內政部長林右昌今天受訪時表示，已經協調游尚樺胞弟明年3月2日調回高雄港消防總隊。

陳中振表示，對此事件感到非常遺憾、哀痛，游尚樺是非常認真的幹部、相當優秀，也考取各種證照，火災發生時程奮勇救人，擔心屋內還有受困民眾，才逐一搜索各房間。