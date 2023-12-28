南投警查肇逃案 竟追出車主1人擁逾400輛汽機車
南投縣仁愛警分局日前偵辦肇事逃逸案，發現肇事機車竟為刑事註銷車輛，且原登記的江姓車主名下竟擁逾400輛汽機車，警方傻眼；經調查，江男稱其身分證件疑遭盜用登記過戶，去年已報警並申請註銷。但這些註銷的違法車輛四處流竄，南投警方近期擴大追查，發現有4輛經常出入仁愛當地，將持續查緝違法牌車。
仁愛警分局指出，近日轄區發生機車交通事故，但肇事車主未停車查看，還棄車逃逸，員警察覺有異，深入調查發現，該部機車為刑事註銷車輛，且原登記的32歲江姓車主名下竟擁有數百部汽、機車，相當不正常，因此通知江男到案說明。
據了解，江男在台中開計程車，他指稱，去年收到多張交通違規罰單，因都是陌生車輛，向監理單位申訴，未料一查，竟然全部都登記在其名下，且其名下有汽車逾90輛，機車更達300多輛，讓他超傻眼，懷疑是身分證件遭盜用，同月就向台中港務警察總隊報案，並向監理單位申請將非他所用的汽機車通通刑事註銷。
但這些已遭刑事註銷車牌的車輛為數眾多，並在仁愛鄉內甚至全台流竄，警方表示，為免違法牌車影響治安與交通，近期透過車牌辨識過濾擴大追查，發現至少有4輛違法汽、機車常出入仁愛山區，通令各警所加強清查，在投89線力行產業道路攔查1部刑事註銷車牌的休旅車，逮獲2名非法移工已移送專勤隊偵辦。
南投監理站則表示，初步了解，該名江姓車主案例並非在南投轄區，不了解其名下車輛狀況無法說明；但身分證、健保卡等為重要證件，切勿借用，更要避免雙證正本外流。而在車輛過戶管理機制上，名下擁10輛以上汽、機車的大戶會加強列管，一旦發現積欠交通違規罰鍰及牌照、汽燃稅等，將禁止其辦理車輛過戶。
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