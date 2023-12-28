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台11線花蓮芭崎段兩車對撞 男子送醫傷重不治
花蓮台11線31公里處、豐濱鄉芭崎瞭望台附近，今天下午2時許發生車禍，26歲高姓男子開車北上，車輛突然偏向對向車道，與30歲蘇姓男子駕駛的轎車對撞，蘇男車上還有嬰兒。消防局趕到現場時，發現高男已無生命跡象，送醫仍不治；蘇男一家三口乘客輕傷。
花蓮縣消防局豐濱分隊小隊長胡友熙說，今天下午2時19分接獲車禍勤務趕往現場，發現2輛自小客車發生車禍，其中一名駕駛沒有生命跡象，送往花蓮醫院豐濱原住民分院；另一名女乘客膝蓋受傷，送門諾醫院急救。
據了解，高男駕駛轎車沿台11線北上，行經31公里處時，不明原因偏向對向車道，與蘇男駕駛的休旅車發生對撞，兩輛車都擦撞護欄停下，車頭皆有受損。高男送醫後，於下午3時49分確定急救無效，現場醫生表示高身上均無外傷及瘀青，可能有內出血或是疾病。
蘇男為一家三口自駕，都受到不小的驚嚇，嬰兒也在車上，所幸沒有大礙。經查兩名駕駛都有駕照，駕駛酒測值待驗；由於現場無監視器、行車紀錄器影像，為何高男車輛會突然偏移，或是有其他肇事原因，尚待警方調查釐清。
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