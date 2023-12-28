台11線花蓮芭崎段兩車對撞 男子送醫傷重不治

花蓮台11線31公里處、豐濱鄉芭崎瞭望台附近，今天下午2時許發生車禍，26歲高姓男子開車北上，車輛突然偏向對向車道，與30歲蘇姓男子駕駛的轎車對撞，蘇男車上還有嬰兒。消防局趕到現場時，發現高男已無生命跡象，送醫仍不治；蘇男一家三口乘客輕傷。

花蓮縣消防局豐濱分隊小隊長胡友熙說，今天下午2時19分接獲車禍勤務趕往現場，發現2輛自小客車發生車禍，其中一名駕駛沒有生命跡象，送往花蓮醫院豐濱原住民分院；另一名女乘客膝蓋受傷，送門諾醫院急救。

據了解，高男駕駛轎車沿台11線北上，行經31公里處時，不明原因偏向對向車道，與蘇男駕駛的休旅車發生對撞，兩輛車都擦撞護欄停下，車頭皆有受損。高男送醫後，於下午3時49分確定急救無效，現場醫生表示高身上均無外傷及瘀青，可能有內出血或是疾病。