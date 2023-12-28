不敢看警察…桃園箱型車違停轉角紅線 一查揪4失聯移工

桃園市大園區一輛廂型車昨晚違停在轉角紅線，被巡邏員警發現後上前勸導時，發現後車窗半開，後座載滿說著外語的乘客且神情慌張，員警察覺異狀通報線上警力前來支援盤查，當場查獲4名失聯的越南籍移工，警詢後送往移民署專勤隊收容。

大園警分局員警昨晚7點多巡邏行經大園區中山南路一間小吃店門口，發現一輛廂型車違規停在轉角紅線，甚至壓到行人穿越道上，立即上前攔檢。警方盤查過程中發現後座載著4名男子，他們小聲說著外語且神情慌張，還一度撇過頭不敢與員警對視。