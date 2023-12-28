疑似均氧氣瓶耗盡沒氣...竹縣消防員6年內同分隊接連2殉職

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺為救人不幸殉職，消防局內部初步研判裝備正常沒問題，可能是游呼吸氧氣瓶至空氣耗盡，加上面罩脫落，游尚樺為求生大口呼吸，不慎吸入大量濃煙不幸喪生，更令人難過的是新工分隊6年前同樣有名隊員林永軒，一樣是在火場內遭遇空氣瓶沒氣而葬身火窟。

據新竹縣消防局初步調查，民眾是在今天上午7點33分撥通第一通報案電話，新工分隊出動救災車在7點42分就抵達起火的移工宿舍，7點49分游尚樺帶隊3人衝鋒進入火場搶救受困的4名移工，4移工在8點8分確定全數救出。

游尚樺和消防隊員們，陸續從陽台救下4人後，同時和另外2名消防人員拉水線返回2樓撲滅殘火，同時搜索是否還有受困民眾，同行的1人到2樓後先在樓梯口撲滅火勢，游和另名消防員則去各房間搜索受困民眾，游離開水線後，到最東側最內房間搜索，但過程疑似氧氣瓶耗盡，氣瓶不斷發出警報呼叫，生命呼叫器也啟動，其餘隊員接獲緊急訊號，又發現游不見，立即入室搶救，但8點12分再發現游時，他已倒在房間門口無生命跡象。

游尚樺被救出時，臉部已被濃煙熏黑，空氣瓶疑似耗盡，面罩也脫落。據現場消防員描述，火場能見度幾乎是0，但空氣瓶一耗盡就根本吸不到氣，只能摸黑忍著窒息感試圖逃出火場。

無獨有偶的是2017年，同樣是新工分隊的隊員林永軒，在搶救工廠大火時，剛救出13名工人，自己卻因空氣瓶空氣耗盡，被迫摘掉面罩呼吸求生，不幸吸入性嗆傷倒臥火場，送醫後不治身亡。