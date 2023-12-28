影／慫恿投資股票約面交400萬 詐團女車手現身就被逮

詐騙集團假冒投資公司名義慫恿劉姓女子投資股票交易，日前相約面交400萬元，卻因劉女警覺有異報案，詐團陳姓女車手一現身取款就被警方逮捕。警方在她身上查扣投資公司工作證、收款收據及連繫用手機，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市84歲劉姓婦人今年10月中，在Youtube網站看到投資廣告，點擊該廣告並加入Line好友「陳芸樺」，對方自稱為「軒輝投資公司」助理，提供多筆股票投資獲利訊息，劉婦一時心動加進「順泰投資網站」成為專屬會員，一個多月內，劉女依對方指示陸續面交4次，共計投資420萬元。

本月20日又再接獲投資公司人員電話連繫，慫恿加碼投資400萬元，經友人提醒引起劉婦驚覺有異，跑到永和警分局秀朗派出所詢問，才知掉入投資詐騙陷阱，同意與警方合作，本月21日與詐團成員相約在永和區福和路一間超商面交400萬元，警方趁詐團車手陳姓女子（30歲）出面收錢準備交付取款收據之際，當場逮捕並查扣投資公司工作證4張、收款收據5張、印章1顆及連繫用手機一支。