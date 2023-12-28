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愛情詐騙6天擄獲芳心 警阻交款200萬元
彰化縣56歲未婚陳姓女子結織帥氣網友「志成」，6天關懷問候打動芳心，當對方提議兩人旅遊享受人生，陳女到溪湖郵局辦理解除保單和定存，行員認為理由很扯就暗中報警，員警趕到後請陳女撥打Line電話聯繫對方，「志成」一聽到警察立刻掛斷電話，驚醒陳女美夢。
警方今天調查，陳女昨到溪湖郵局辦理解除保單和定存，要提領合計200萬元現金，行員認為不對勁，關心現金用途，陳女聲稱前半生辛苦工作，接下來要跟男友去旅遊，行員認為一般人不會保單和存款提領一空去遊玩，即暗中通知警方。
溪湖警分局溪湖分駐所警員黃亘懋、張天耀趕到，陳女交代不清，僅說本（12）月22日在個人臉書被「志成」留言說注意她很久，很欣賞她，希望認識了解彼此，對方留下Line帳號，她加入後聊天相當投緣，對方稱讚她為照顧母親蹉跎年華，是令值得人疼惜的孝女，天冷了提醒她外出多穿一件衣服，對她十分關懷。
員警說這是典型的假交友、真詐騙，如果不信，可當場打電話讓警方查證。陳女撥Line電話給「志成」，表示警察在身邊，想跟他講話。詐團分子立刻掛電話而且再也不接電話，員警安慰驚覺差一點上當並難過的陳女，至少保住多年工作積蓄。
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