勇救4逃逸移工消防分隊長殉職 失火透天大房東說話了

年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，不幸殉職。發生火災的新竹縣湖口鄉安宅四街，原本是一棟2層透天厝，後來黃姓房東今年11月以3萬元租給一名陶姓越南籍女子，黃姓房東姊姊表示，不知道陶女私下又分租出去，發生這樣的事她也很震驚。

據悉，發生火警的為一棟2層透天厝，每層約20多坪，頂樓陽台疑似違建。黃女今年11月23日以3萬元，整棟1、2、3樓出租給越南籍陶姓女子，陶女隨後又以3萬5千元，轉租給越南籍阮姓女子。阮女向警方表示，1樓早餐店裝修中，預計自己經營，還未開張，2樓以上借給一名同鄉暫住，4名逃逸移工她完全不認識，也不知道什麼情況。

屋主姊姊黃女表示，整棟房子由聽障的妹妹，出租給陶姓越南籍女子，今年11月出租時，是1、2、3樓空屋整棟出租，後須都由陶女自行處理，不知道陶女又分租給別人，因為不曾發生這種事，也不知道怎麼辦，早上聯絡陶小姐，她說也在做筆錄，承租時，陶小姐也沒有說要再租給其他移工朋友。

據悉，阮女到案時表示不認識這4名逃逸移工，她只讓其中一個男子「借住」，但借住的男子，是不是逃跑的4人之一，自己也不清楚，由於阮女說詞疑點重重，檢警將繼續調查中。 發生火災的新竹縣湖口鄉安宅四街，原本是一棟2層透天厝，後來陳姓房東今年11月租給一名陶姓越南籍女子。記者黃羿馨／攝影 發生火警的為一棟2層透天厝，每層約20多坪，頂樓陽台疑似違建，1樓裝修原本預計要開越南早餐店。記者黃羿馨／攝影 據悉，發生火警的為一棟2層透天厝，每層約20多坪，頂樓陽台疑似違建，1樓裝修原本預計要開越南早餐店。記者黃羿馨／攝影 年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，不幸殉職。圖／新竹縣消防局提供 阮女（紫髮者）向警方表示，不認識這4名男子。記者郭政芬／攝影