新北塔寮坑溪廢油案後續 竟逮非法廢油出口集團

新北市環保局今年5月破獲新莊塔寮坑溪非法棄置廢油案，檢警再查出葉姓主嫌除經營廢潤滑油、廢機油清除及非法棄置，還涉嫌與南部再利用機構負責人吳嫌合謀，以合法掩護非法手段，將廢食用油多方混合、調整酸價、脂肪酸後，假冒為工業原料用油出口至非OECD的馬來西亞國家，全案依違反廢棄物清理法偵辦，另涉非法出口部分，將函請屏東縣環保局依權責卓處。

新新莊塔寮坑，今年5月遭人非法棄置廢油，環保局稽查重案組獲報，循線查獲非法棄置集團，該集團最後被新北地檢署依以違反廢棄物清理法起訴，包含葉姓主嫌在內共起訴10餘名犯嫌，並建請法院將犯嫌不法獲利2億餘元依法沒入。

新北市環保局及新北市刑大組成專案小組，更發現葉姓主嫌除涉及廢油棄置，還投資廢食用油產業，葉嫌為與從事再利用機構另名吳姓犯嫌合作四處收購廢食用油，最後因分贓不均，葉嫌窩裡反，和盤托出犯罪手法、犯罪地點遍布全台，並表示廢食用油集散地位於屏東。

專案小組9月6日持搜索票前往高雄、屏東等地搜索，果然查獲位於南部的大型廢食用油犯罪集團，該集團具有多個合法清除及再利用機構身分，平時主要向餐廳及夜市攤商收購使用後的廢食用油，本次葉嫌更以每公斤14元購買高雄市衛生局沒入的正義公司廢食用油1500餘噸，均未依合法程序向地方環保主管機關申報廢食用油數量。

新北市環保局表示，葉嫌以無清除許可證車輛載運取得廢食用油品後再轉賣給吳嫌，吳嫌加工處理後將廢食用油品改以工業用油名義販售躲避追查，更出口至馬來西亞。

專案小組更發現，去年下半年廢食用油出口價格崩跌，該犯罪集團將372公噸的廢食用油運至彰化某飼料工廠暫存，專案小組9月28日前往彰化會同彰化環保局將該批來不及出口的廢食用油扣押，並將全案移請新北地檢署偵辦。

專案小組也發現，吳嫌過去就曾涉及他起廢棄物清理法案件業遭法院判刑確定，沒想到仍未真心悔改，仍為不法利益持續破壞我國環安、食安及國家形象。