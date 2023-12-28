聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹消防員不幸殉職 消防員工作促進會：應重視消防員權益
新竹縣湖口鄉清晨住宅火警，新工分隊長游尚樺搶救4名民眾後，再入火場搜救不幸殉職；消防員工作權益促進會召集人李宗吾說，消防員付出專業幫助人民，甚至犧牲性命，將消防員英雄化卻不給勞權，應正視消防員權益，消防員也要有工安、職安、工會。
消防員工作權益促進會召集人李宗吾、顧問朱智宇等人上午10點到嘉義地檢署按鈴申告市消防局長行政怠惰。
召集人李宗吾表示，早上新竹消防分隊有名消防同仁因出勤住宅火警陷入昏迷搶救，後來不幸殉職；消防員付出專業幫助人民，甚至犧牲生命，將消防員英雄化卻不給勞權，因為他是消防員不可以有人權嗎？待命即是工時已是不爭事實，全台應還有不少縣市將待命工時排在深夜時段，半夜可能也有救災、救護、值班，必須承認備勤就是工時，消防員工作也要養家活口，難道只因為是消防員付出時間、付出對人民貢獻、甚至性命，卻還要不斷地被壓榨。
李宗吾說，全台灣消防局長要及早與地方首長說明消防員目前人力不足、工時有問題，爭取消防員權益，消防員也要有工安、職安、工會才能獲得權益保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言