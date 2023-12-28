新竹消防員不幸殉職 消防員工作促進會：應重視消防員權益

新竹縣湖口鄉清晨住宅火警，新工分隊長游尚樺搶救4名民眾後，再入火場搜救不幸殉職；消防員工作權益促進會召集人李宗吾說，消防員付出專業幫助人民，甚至犧牲性命，將消防員英雄化卻不給勞權，應正視消防員權益，消防員也要有工安、職安、工會。

消防員工作權益促進會召集人李宗吾、顧問朱智宇等人上午10點到嘉義地檢署按鈴申告市消防局長行政怠惰。

召集人李宗吾表示，早上新竹消防分隊有名消防同仁因出勤住宅火警陷入昏迷搶救，後來不幸殉職；消防員付出專業幫助人民，甚至犧牲生命，將消防員英雄化卻不給勞權，因為他是消防員不可以有人權嗎？待命即是工時已是不爭事實，全台應還有不少縣市將待命工時排在深夜時段，半夜可能也有救災、救護、值班，必須承認備勤就是工時，消防員工作也要養家活口，難道只因為是消防員付出時間、付出對人民貢獻、甚至性命，卻還要不斷地被壓榨。