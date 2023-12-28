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國三生割頸案 Dcard曝光加害者帳號文被刪

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

12月25日新北市發生國三生遭同學持彈簧刀刺傷致死案，事後網友肉搜將加害者、教唆女學生及眾多友人IG帳號截圖PO上網，引發網友撻伐。新北地院今早表示，任何人不得揭示少年刑事案件記事或照片，違法者依少事法處理。Dcard上「國三割喉案兇手好友反應」文章也隨即遭刪除。

該起校園衝突案件引發全民關注，Dcard上有一篇「國三割喉案兇手好友反應」文章曝光兇嫌、教唆女學生及眾多好友的IG貼文，也引起熱議。

新北地院今發布表示任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件之記事或照片，違反前項規定者依法少年事件處理法處分。近日於Dcard、PTT等社群媒體，發現有不明人士肉搜並登載涉案少年記事、照片等資料已違反上開規定，上開社群媒體應即刻下架上開資料以免觸法。

稍早Dcard上「國三割喉案兇手好友反應」文章連結再次點入則出現，文章因涉及違反兒少法，於網際網路或其他媒體，對兒童及少年不得報導或記載其姓名，或其他足以識別身分之資訊，為保護卡友避免觸法，「文章已被刪除」。

針對這起校園衝突事件的討論，有涉嫌違反兒少法疑慮的文章被移除。圖／取自Dcard
針對這起校園衝突事件的討論，有涉嫌違反兒少法疑慮的文章被移除。圖／取自Dcard
新北市發生校園割頸案，震驚全台，針對這起校園衝突事件的討論，有涉嫌違反兒少法疑慮的文章被移除。示意圖／聯合報系資料照片
新北市發生校園割頸案，震驚全台，針對這起校園衝突事件的討論，有涉嫌違反兒少法疑慮的文章被移除。示意圖／聯合報系資料照片

社群媒體 Dcard

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