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新竹消防員殉職 王婉諭發聲呼籲啟動消防改革
新竹縣消防局新工分隊長游尚樺今天上午因移工宿舍火警，才剛救出4名移工，就疑似氧氣面罩鬆脫遭濃煙嗆死在樓梯間，不幸因公殉職，立委王婉諭對此表示悲痛，更質疑從屏東明揚惡火發生至今，行政院一再敷衍，呼籲中央應立即展開消防改革。
王婉諭表示，游尚樺已經是10年來第44位殉職消防員，前不久才發生屏東明揚國際爆炸造成消防員嚴重死傷，時代力量一次又一次呼籲政府正視基層聲音、盡速啟動改革，換來的卻是行政院召開敷衍了事的會議，但對於基層改革的期盼可以說是全面跳票。
王婉諭提出，應以修法及開放消防人員自組工會，保障打火弟兄權益，尤其在工輔法及職安法上都需要重新修訂。她指出「幾項修法方向在立法院提早休會的情況下，再一次的錯失改革機會，這是國家對於這群打火英雄最大的虧欠。」
王婉諭表示，台灣社會不能繼續在一次又一次的悲劇中，才嘗試展開改變的步伐，否則每一個悲劇的背後，都是一個必須承受餘生痛苦的破碎家庭，他們想要的，都只是家人平安回家而已，呼籲消防改革絕不能淪為選舉時的口號，「顧職安、要公安、組工會」的具體訴求，更不能隨著時間流逝就被遺忘，所有政黨都應該清楚表明態度，承諾未來執政或進入國會後，是否會具體回應基層消防員的訴求。
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