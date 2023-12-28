真命天女開口要27萬 彰警鐵口直斷詐騙...七旬翁愛情夢醒

彰化縣70歲劉姓男子今年10月經由臉書，結識照片看起來年約30歲自稱姓蔣的女子，兩人透過Line互加好友，蔣女每天噓寒問暖，近日聲稱生活拮据需要錢，劉男到金融機構匯款時被行員察覺有異報警，員警趕到苦口婆心勸說，總算讓劉男相信不是遇到真愛，而是詐騙。

警方調查，劉男昨（27日）下午到某銀行北斗分局臨櫃匯款27萬元，聲稱支付他太太購買汽車材料的費用，銀行行員進一步問購買原因、何種材料、實際用途，他支支吾吾答不出來，行員暗中報警，北斗警分局北斗派出所警員胡延華與蔡若洋趕到，詢問為何幫太太付款買汽車材料，劉男講不出具體內容。

員警徵得劉男同意查看手機對話內容，蔣女不是劉男配偶，從今年10月中旬到昨天對話，每天關心劉男「今天在忙什麼？／天氣冷要穿暖一點／有沒有想我」，蔣女自稱最近工作不順無法負擔奉養娘家年邁父母費用為由，要求27萬元生活費。員警看完後「鐵口直斷」這是愛情詐騙。

劉男起初不願相信，經員警耐心勸說，他才表示今年10月中旬蔣女在他的個人臉書留言，聲稱看過他平日貼文和照片，認為他一定是個純樸老實的人，希望多一點認識了解彼此，所以互加Line好友並聊天，蔣女教他匯款時要講什麼以免銀行行員起疑。