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影／鼻酸..殉職分隊長父撫屍哭喊「兒子起來啊」 盼消防員弟調回家鄉

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導

年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，不幸殉職，他的父親游木全從高雄趕往醫院見兒子最後一面時痛哭失聲，游尚樺的弟弟游証豪也是消防人員，在台北市陽明山分隊服務，父親盼小兒子調回家鄉高雄服務，好好陪伴家人。

游尚樺今天從陽台救下4人後，當時擔心還有人受困，於是返回2樓搜索，同行的隊友負責排煙，爾後游尚樺疑似被濃煙嗆傷昏倒，當場失去生命跡象。游尚樺的父親聽見兒子逝世的噩耗，在醫院放聲大哭。農曆年前天人永隔，老父親白髮人送黑髮人令人鼻酸、大悲無語。

前往探視的消防署長蕭煥章和新竹縣長楊文科不斷安慰游木全，「身體要保重，會在新竹為游尚樺舉辦公祭，後續將與高雄市府協調，若弟弟想要調回南部照顧家庭，一定會盡力協助。」一旁的消防人員也說，「我們這些兄弟都會出來幫忙」，游的父親一想到殉職的兒子再也無法返家團圓，忍不住仰天痛哭。

蕭煥章看見游尚樺的弟弟游証豪，先給予擁抱後，接著拍著游証豪的背安慰，不少人也安慰說，「要好好的照顧爸爸媽媽、好好照顧自己」。游証豪未發一語，哭到眼睛紅腫，僅點頭說「謝謝。」

游尚樺在移靈時，游的父親撫摸兒子冰冷的遺體，哭喊著「兒子，起來啊！」讓現場的人員鼻酸，消防人員則列隊，舉敬禮手勢來目送游尚樺任務結束。

蕭煥章表示，對於這起不幸的意外，他感到非常傷痛，如何面對此問題，並解決後續的困難，從慘痛教育中得到慘痛的經驗，會來檢討與精進；後續將與新竹縣府合作，讓同仁得到最好的安撫和照顧，以及後續的撫卹。

蕭煥章說，游尚樺的父親有向他表示，游尚樺的弟弟游証豪也是消防員，目前在台北市陽明山分隊服務，希望可以調往南部高雄地區，對於這些家屬的期待，消防署將與高雄港、高雄市地區來溝通，若可以，盡快幫忙家屬後續的撫卹，也安撫家屬的心。

殉職分隊長游尚樺的爸爸游木全（右）痛哭失聲，湖口鄉代湯文忠老婆林美芳擁抱安慰。黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的爸爸游木全（右）痛哭失聲，湖口鄉代湯文忠老婆林美芳擁抱安慰。黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的老父親游木全（左）與弟弟游証豪分別從高雄、台北趕往新竹，要見游尚樺最後一面。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的老父親游木全（左）與弟弟游証豪分別從高雄、台北趕往新竹，要見游尚樺最後一面。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的父親游木全（右一）想到殉職的兒子再也無法返家團圓，仰天痛哭、悲痛不已。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的父親游木全（右一）想到殉職的兒子再也無法返家團圓，仰天痛哭、悲痛不已。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的父親游木全在移靈時撫屍哭喊「兒子，起來啊！」令人鼻酸。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的父親游木全在移靈時撫屍哭喊「兒子，起來啊！」令人鼻酸。記者黃羿馨／攝影
消防署長蕭煥章握住游尚樺弟弟游証豪的手安慰，要他好好照顧自己。記者黃羿馨／攝影
消防署長蕭煥章握住游尚樺弟弟游証豪的手安慰，要他好好照顧自己。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的父親游木全（右二）表示，游尚樺的弟弟游証豪也是消防員，希望有機會能調回家鄉。記者黃羿馨／攝影
殉職分隊長游尚樺的父親游木全（右二）表示，游尚樺的弟弟游証豪也是消防員，希望有機會能調回家鄉。記者黃羿馨／攝影

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