台電摘除電桿鳥巢工人意外觸電 衣物起火手腳灼傷送醫

台電台南摘除電桿鳥巢檢修作業人員上午發生意外，40歲蘇姓工人疑因高壓電設施潮濕觸電衣物起火，消防人員初步估計造成82%二度燒燙傷，意識清楚自行上救護車送醫治療。台電表示，現場立即停止作業，將配合相關單位調查事故原因，避免類似事故再次發生。

事故地點在台南市仁德區文華路三段電塔，台電員工檢修時突然身上著火，在場人員立即通報消防局。消防人員指出，蘇姓工人稱一旁有高壓電塔，已保持安全距離，疑似因天候潮濕感電。肇事原因警方與台電正在調查。