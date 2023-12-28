台電摘除電桿鳥巢工人意外觸電 衣物起火手腳灼傷送醫
台電台南摘除電桿鳥巢檢修作業人員上午發生意外，40歲蘇姓工人疑因高壓電設施潮濕觸電衣物起火，消防人員初步估計造成82%二度燒燙傷，意識清楚自行上救護車送醫治療。台電表示，現場立即停止作業，將配合相關單位調查事故原因，避免類似事故再次發生。
事故地點在台南市仁德區文華路三段電塔，台電員工檢修時突然身上著火，在場人員立即通報消防局。消防人員指出，蘇姓工人稱一旁有高壓電塔，已保持安全距離，疑似因天候潮濕感電。肇事原因警方與台電正在調查。
台電人員表示，巡視設備發現異狀、登塔作業，疑因氣候因素及作業安全距離不足，造成閃絡電弧灼傷。傷者意識清楚，右手及大腿內側約2-3度灼傷，總燒燙傷面積約30%。傷者已自成大醫院轉往燒燙傷處置經驗豐富的國軍左營總醫院燒燙傷中心治療。台電主管已到醫院關心了解情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言