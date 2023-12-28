竹縣消防分隊長游尚樺殉職 父親難接受悲傷痛哭
竹縣消防局新工分隊長游尚樺今天火警搶救時不幸殉職，游尚樺父親難以接受，在醫院悲傷痛哭，他期盼在北市消防局服務的游尚樺弟弟能調回南部、照顧家人，消防署長蕭煥章說，會全力幫忙照顧家屬。
新竹縣消防局表示，上午7時30分許獲報新竹縣湖口鄉安宅四街發生住宅火災，現場2樓冒出大量濃煙，搶救過程中，消防局新工分隊長游尚樺率隊入室搜索，但游尚樺疑遭濃煙嗆傷昏迷，被發現救出時已無生命跡象，經後送湖口仁慈醫院宣告不治。
游尚樺的父親上午也趕到醫院，得知兒子死訊，在醫院悲傷痛哭，一度無法行走需要人員攙扶，游尚樺弟弟在現場照顧父親。消防署長蕭煥章與新竹縣長楊文科今天也到醫院探視家屬。
游尚樺父親於醫院說，難以接受兒子離世，而游尚樺的弟弟同為消防人員，任職於台北市消防局，後續希望能調回南部，可就近照顧家人。
蕭煥章接受媒體聯訪表示，對於今天發生的不幸事件感到傷痛，後續會續竹縣府合作，讓家屬得到安撫照顧與撫卹。
蕭煥章說，對於游尚樺父親的訴求，希望游尚樺的弟弟能調回南部地區服務，會帶回討論溝通，希望盡快幫忙家屬，也盼安撫家屬的心。
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