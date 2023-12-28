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竹縣消防分隊長游尚樺殉職 父親難接受悲傷痛哭

中央社／ 新竹縣28日電

竹縣消防局新工分隊長游尚樺今天火警搶救時不幸殉職，游尚樺父親難以接受，在醫院悲傷痛哭，他期盼在北市消防局服務的游尚樺弟弟能調回南部、照顧家人，消防署長蕭煥章說，會全力幫忙照顧家屬。

新竹縣消防局表示，上午7時30分許獲報新竹縣湖口鄉安宅四街發生住宅火災，現場2樓冒出大量濃煙，搶救過程中，消防局新工分隊長游尚樺率隊入室搜索，但游尚樺疑遭濃煙嗆傷昏迷，被發現救出時已無生命跡象，經後送湖口仁慈醫院宣告不治。

游尚樺的父親上午也趕到醫院，得知兒子死訊，在醫院悲傷痛哭，一度無法行走需要人員攙扶，游尚樺弟弟在現場照顧父親。消防署長蕭煥章與新竹縣長楊文科今天也到醫院探視家屬。

游尚樺父親於醫院說，難以接受兒子離世，而游尚樺的弟弟同為消防人員，任職於台北市消防局，後續希望能調回南部，可就近照顧家人。

蕭煥章接受媒體聯訪表示，對於今天發生的不幸事件感到傷痛，後續會續竹縣府合作，讓家屬得到安撫照顧與撫卹。

蕭煥章說，對於游尚樺父親的訴求，希望游尚樺的弟弟能調回南部地區服務，會帶回討論溝通，希望盡快幫忙家屬，也盼安撫家屬的心。

游尚樺（右1）去年才與弟兄參加火災技術與戰術體能交流競賽奪下緊急救援全國優勝。圖／新竹縣消防局
游尚樺（右1）去年才與弟兄參加火災技術與戰術體能交流競賽奪下緊急救援全國優勝。圖／新竹縣消防局

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