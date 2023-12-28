桃園租屋房客失聯屋主急壞 報警求助卻意外揪通緝送辦

桃園市桃園區一名房東昨晚報警，稱位在新生路的租屋處房客失聯，擔心發生意外，對此員警獲報到場後，剛好遇到該房客回來，稱只是外出買東西，忘記帶手機出門，未料員警一查身分，發現租客涉及洗錢防制法遭通緝，立刻將她逮捕，同時再揪出同住友人也是通緝犯，一併將2人解送歸案。

桃園警分局員警昨晚9點20分許執行｢清源專案」轄區訪查，接獲新生路某出租戶房東的通報，表示新房客不明原因失聯，擔心發生意外，請警方協助處理。

房東表示，前2天將屋子租給35歲的林姓女子，因為女子未提供同住友人的資料，所以昨天多次打電話及傳LINE連絡她，但女子都沒有回應，前往租屋處敲門也無回音，但在門口撥打電話，屋內傳來電話鈴響卻無人接聽，讓他非常擔心是否發生意外。

結果就在此時，林女剛好從外面回來，看到房東及員警站在門口講話趕緊問怎麼了，她說剛剛出門買東西把手機忘在房間裡，未料員警清查女子身分時，意外發現林女因涉及洗錢防制法遭發布通緝中，隨即依法將她逮捕。