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2國中女生在警分局對面「釘孤支」 校方通報啟動調查
2名就讀國3女學生昨晚在新北市海山警分局對面板橋第一運動場前廣場互毆，原因疑似是在社群網站發生爭執。新北市教育局表示，警方於獲報第一時間到場處理並聯繫雙方家長，校方已完成校安通報，並啟動調查程序。
教育局表示，校方目前除請家長共同約束管教外，並立即進行正向輔導措施，加強學生同儕良性互動觀念。教育局也請學校持續後續輔導，並追蹤學生身心狀況，落實法治教育及友善校園環境。
校方說明，雙方學生會約出來，是因為在社群網站的發言認知不同，當事人選擇約在公開場合說清楚，當時並未發生爭執或是摩擦，但反而是另外2位國3女學生發生衝突，起因是討論過程中，穿裙子學生認為對方的人拿手機拍攝，態度嘻嘻哈哈，不認真看待此事，就把拍攝者手機打掉，才發生衝突。
校方表示，學生都由家長帶回管教，也確定不提告，後續會加強相關管教措施，落實學生法治觀念，以及網路發言該注意事項。
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