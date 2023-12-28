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2國中女生在警分局對面「釘孤支」 校方通報啟動調查　

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

2名就讀國3女學生昨晚在新北市海山警分局對面板橋第一運動場前廣場互毆，原因疑似是在社群網站發生爭執。新北市教育局表示，警方於獲報第一時間到場處理並聯繫雙方家長，校方已完成校安通報，並啟動調查程序。

教育局表示，校方目前除請家長共同約束管教外，並立即進行正向輔導措施，加強學生同儕良性互動觀念。教育局也請學校持續後續輔導，並追蹤學生身心狀況，落實法治教育及友善校園環境。

校方說明，雙方學生會約出來，是因為在社群網站的發言認知不同，當事人選擇約在公開場合說清楚，當時並未發生爭執或是摩擦，但反而是另外2位國3女學生發生衝突，起因是討論過程中，穿裙子學生認為對方的人拿手機拍攝，態度嘻嘻哈哈，不認真看待此事，就把拍攝者手機打掉，才發生衝突。

校方表示，學生都由家長帶回管教，也確定不提告，後續會加強相關管教措施，落實學生法治觀念，以及網路發言該注意事項。

兩名就讀國三女學生昨晚在新北市海山警分局對面板橋第一運動場前廣場互毆，一旁運動民眾見狀報案，警方迅速到場將動手女學生帶返派出所，雙方疑社群網站起爭執相約談判，起口角後動手，因互不提告，交由雙方家長帶回管教。圖／翻攝自黑色豪門企業群組
兩名就讀國三女學生昨晚在新北市海山警分局對面板橋第一運動場前廣場互毆，一旁運動民眾見狀報案，警方迅速到場將動手女學生帶返派出所，雙方疑社群網站起爭執相約談判，起口角後動手，因互不提告，交由雙方家長帶回管教。圖／翻攝自黑色豪門企業群組

教育局

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