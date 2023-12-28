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新北台65線4車追撞 大貨車疑似未保持安全車距釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子今天上午開著一輛大貨車，不慎在新北市台65線高架路段0.5公里處追撞前車，導致現場4車追撞，造成前車駕駛陳男身體不適，送醫檢查後沒有大礙。肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（48歲）今天上午10時43分左右開著一輛大貨車，沿著新北市泰山區台65線高架道路土城往五股方向行駛，途中行經0.5公里處，疑因未保持安全車距，不慎失控追撞前方葉男（54歲）所駕駛一輛汽車。

導致葉男人車失控再往前追撞陳男（31歲）、呂男（32歲）所駕駛汽車及小貨車，造成現場4車追撞，部分車體毀損變形，陳姓駕駛頭暈身體不適，緊急送醫急救，所幸沒有大礙。肇事現場往五股方向一度封閉回堵，警方引導車流從新五路與楓江路口引道下去。

警方表示，肇事駕駛皆無酒駕，車禍現場實施交通疏導，上午10時47分通知緩撞車前往協助，同步通知警廣協助推撥，車況於中午12時24分恢復通車。至於確切制式原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。

新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台65線高架路段0.5公里處，今天上午發生4車追撞，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

失控 酒駕

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