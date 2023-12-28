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酒駕撞停等紅燈警車 苗栗男子遭壓制送辦

中央社／ 苗栗縣28日電

苗栗縣66歲劉姓男子喝酒後駕駛自小客車行經苗21縣道，從後方追撞正在停等紅燈的警用巡邏車，劉男下車後拒不配合欲離開現場，與員警發生拉扯後遭壓制，依法送辦。

苗栗縣警察局通霄分局今天指出，通霄派出所警用巡邏車27日晚間8時許執行公務，行經通霄鎮梅南里南和路二段停等紅燈時，遭自小客車自後方追撞，員警立即下車察看，發現後方自小客車駕駛劉姓男子滿身酒味。

警方表示，劉男肇事後不但不配合警方調查，還想要離開現場，員警立即制止，過程中劉男不斷掙扎抵抗、怒罵三字經，所幸支援警力趕抵現場，順利將劉男壓制上銬逮捕，經檢測酒測值為0.18毫克。

警方調查，劉男家住通霄，白天前往新北市參加友人喪禮，疑似心情不佳喝酒後，自行開車返家途中撞上警車又企圖逃逸，全案將依妨害公務及公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣 警察

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