快訊

要求政治表態！路透：五月天遭陸方施壓 「2024選前發表親中言論」

新竹移工宿舍失火…分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

竹縣消防分隊長殉職 消防署長慰問家屬協助撫卹

中央社／ 台北28日電

新竹縣湖口鄉1棟移工宿舍今早火警，消防分隊長游尚樺救災殉職。消防署表示，內政部長林右昌指示盡快釐清案情和全力支援，署長蕭煥章也趕赴新竹縣慰問家屬和協助撫卹事宜。

消防署今天透過新聞稿表示，新竹縣湖口鄉1間住宅今早7時33分傳出火警，新竹縣消防局共出動11車、26人到場救援，救出4名民眾。據新竹縣消防局表示，第一梯次由游尚樺率1名消防員入室搜救，但發現游尚樺時已無生命徵象，立即呼叫請求救援。

經送醫急救後，游尚樺仍不幸罹難，經醫師檢視其肺部與呼吸道存有大量煙粒子。

消防署指出，林右昌第一時間接獲有消防人員於火場救災罹難消息後，立即指示消防署與新竹縣消防局掌握釐清本案案情及事發原因，並即時給予所需一切支援。

由於現場為一般民宅，消防署說，為何會發生如此憾事，仍有待進一步釐清。消防署也於上午9時30分派員前往災害現場瞭解情形，提供即時救災訊息並協調聯繫救災資源。

另外，蕭煥章第一時間也已趕赴新竹縣慰問家屬，並全力協助新竹縣消防局完善相關撫卹事宜。

新竹縣消防分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在折返確認有無人員受困時，遭濃煙嗆昏不幸殉職，消防署長蕭煥章（右二）獲悉今天立即趕至火災現場瞭解火災發生情形。圖／消防署提供
新竹縣消防分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在折返確認有無人員受困時，遭濃煙嗆昏不幸殉職，消防署長蕭煥章（右二）獲悉今天立即趕至火災現場瞭解火災發生情形。圖／消防署提供

新竹 林右昌

延伸閱讀

解缺工！林右昌：明年再增1.5萬名營造移工

林右昌視察竹北市縣政二路 鄭朝方爭取1.7億元補助改善人行空間

甘肅強震 林右昌：台搜救隊已待命隨時可出發

甘肅強震 林右昌：台灣搜救隊整備隨時可出發

相關新聞

台電摘除電桿鳥巢工人意外觸電 衣物起火手腳灼傷送醫

台電台南摘除電桿鳥巢檢修作業人員上午發生意外，40歲蘇姓工人疑因高壓電設施潮濕觸電衣物起火，消防人員初步估計造成82%二...

疑電線走火釀災竹縣勇消殉職 專家：趕緊檢查家中1設備

新竹縣湖口鄉疑似電線走火導致火警發生，消防分隊長游尚樺救出4名移工後卻嗆暈火場，導致殉職。冬天民眾使用電暖設備頻繁，尤其...

分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

新竹縣消防分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在折返確認有無人員受困時，遭濃煙嗆昏不幸殉職。消防局還原並調查救援過程發...

竹縣消防分隊長游尚樺殉職 父親難接受悲傷痛哭

竹縣消防局新工分隊長游尚樺今天火警搶救時不幸殉職，游尚樺父親難以接受，在醫院悲傷痛哭，他期盼在北市消防局服務的游尚樺弟弟...

影／行人地獄！疑趕上班...新店女駕車闖紅燈 男走斑馬線遭撞飛

李姓女子昨開車行經新北新店區寶強路，疑未注意路口號誌已變換，涉嫌闖紅燈，走在行人穿越道上的李姓男子慘遭汽車當場撞飛，嚇壞...

桃園租屋房客失聯屋主急壞 報警求助卻意外揪通緝送辦

桃園市桃園區一名房東昨晚報警，稱位在新生路的租屋處房客失聯，擔心發生意外，對此員警獲報到場後，剛好遇到該房客回來，稱只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。