竹縣消防分隊長殉職 消防署長慰問家屬協助撫卹
新竹縣湖口鄉1棟移工宿舍今早火警，消防分隊長游尚樺救災殉職。消防署表示，內政部長林右昌指示盡快釐清案情和全力支援，署長蕭煥章也趕赴新竹縣慰問家屬和協助撫卹事宜。
消防署今天透過新聞稿表示，新竹縣湖口鄉1間住宅今早7時33分傳出火警，新竹縣消防局共出動11車、26人到場救援，救出4名民眾。據新竹縣消防局表示，第一梯次由游尚樺率1名消防員入室搜救，但發現游尚樺時已無生命徵象，立即呼叫請求救援。
經送醫急救後，游尚樺仍不幸罹難，經醫師檢視其肺部與呼吸道存有大量煙粒子。
消防署指出，林右昌第一時間接獲有消防人員於火場救災罹難消息後，立即指示消防署與新竹縣消防局掌握釐清本案案情及事發原因，並即時給予所需一切支援。
由於現場為一般民宅，消防署說，為何會發生如此憾事，仍有待進一步釐清。消防署也於上午9時30分派員前往災害現場瞭解情形，提供即時救災訊息並協調聯繫救災資源。
另外，蕭煥章第一時間也已趕赴新竹縣慰問家屬，並全力協助新竹縣消防局完善相關撫卹事宜。
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