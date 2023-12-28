竹縣火警分隊長殉職 義消：個性活潑相處融洽

新竹縣湖口鄉1棟移工宿舍今天上午發生火警，造成分隊長游尚樺殉職。1名陳姓義消說，游尚樺個性活潑、外向，跟警義消們相處融洽，不幸憾事讓熟識的人都非常傷心。

新竹縣湖口鄉1棟移工宿舍上午發生火警，現場救出4名移工，但消防分隊長游尚樺率隊入室搜索時，疑遭濃煙嗆傷昏迷，被發現救出時，已無生命跡象，送醫不治，意外原因待調查。

游尚樺被救出後被送往醫院，多名警義消人員得知消息趕到醫院關心，現場氣氛哀慟。1名陳姓義消向中央社記者表示，分隊長游尚樺個性活潑、外向，跟警義消們相處融洽，此次發生不幸憾事，讓所有跟游尚樺合作過的義消們都非常傷心。

火場對面的商店員工向中央社記者表示，上午到店上班時，看到許多消防人員在救災，當時2樓不斷冒出濃煙，但未看見火光。

火場隔壁的1對夫妻向中央社記者表示，上午發現多輛消防車停在家門口，出來查看情況發現隔壁建物2樓不斷冒出濃煙，不久後3樓也開始冒煙，有看見4名外籍移工在3樓陽台等待救援。

這對夫妻說，該棟建物的2、3樓有許多隔間，出租給多名外籍移工，1樓則是在做越南小吃生意，平日會聽到「叩叩叩」像是在切菜的聲音，但今天上午聽到的則是「嗶嗶剝剝」。

附近居民指出，原本受困在3樓的4名移工被救出，消防人員想確認傷勢，但4人拒絕後就離開現場，猜測可能是逃逸移工。