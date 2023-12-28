疑電線走火釀災竹縣勇消殉職 專家：趕緊檢查家中1設備
新竹縣湖口鄉疑似電線走火導致火警發生，消防分隊長游尚樺救出4名移工後卻嗆暈火場，導致殉職。冬天民眾使用電暖設備頻繁，尤其居家常用「延長線」用以進行電源延伸。台灣災難醫療隊發展協會秘書長柳育漢提醒，做居家消防檢查時，常看到「延長線上插頭已焦黑」，明顯有過熱附載的情形，應及時更換延長線，歲末年終大掃除時也應把所有常駐電器插座處巡過一遍，尤其是「延長線」要清除周邊灰塵，以及排除易燃物。
現年29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今上午在火場英勇救出4名移工後，折返再次確認時，卻並未逃出，消防同仁入內才發現他已經倒在2樓樓梯間，被濃煙嗆暈，不幸殉職。火警發生原因疑似為電線走火。
柳育漢表示，火警發生時民眾謹記「小火快逃、大火關門」的口訣，若火勢大道出不去，就是關門不要往上，且儘量選擇有陽台、窗戶的房間，避開密閉房間關門，也不要往上樓層逃難。
冬天電暖設備使用量大，要如何預防家中電器走火。柳育漢指出，電器周邊不要有易燃物，使用久了可能會有灰塵，若堵住排氣孔會造成散熱不易，電暖設備若阻流增加，溫度就更加飆高，造成火警危險，因此濾網要定期檢查，一旦有灰塵堆積就要清潔。
部分民眾家中安裝冷暖氣機，柳育漢說，夏天開冷氣，覺得不冷民眾就會拆開冷氣機清洗，但冬天開暖氣有灰塵堵塞的話，只會讓暖氣更暖，民眾大多不會因此清洗濾網，建議換季時，入夏、入冬前都養成清洗機台的習慣。
家中常住電器常常是走火的元兇，尤其是「延長線」。柳育漢指出，消防署每年都會公告最常引發火災的，住宅部分都是電器，廚房煮菜用火的火警通常人都在現場，會及時發現，但電氣燒起來的時候，常常「人在睡覺、人不在家」，反而更加危險，容易釀成火災。
柳育漢提醒，民眾使用延長線時常插上過多插頭，過長的線也會綁在一起整理，然後塞到家中各處隱密縫隙中。一來，縫隙中容易生長灰塵，成為易燃物；二來則是延長線若有異常情形不易察覺，最常發現民眾延長線插座都已出現「焦黑痕跡」還持續使用，焦黑就代表有過熱附載的情形，必須更換電器或是延長線，民眾不一定會定期巡檢，但歲末年終大掃除，把家中電器，尤其是冰箱冷氣等常駐電器，一定要巡過一遍。
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