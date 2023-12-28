疑電線走火釀災竹縣勇消殉職 專家：趕緊檢查家中1設備

新竹縣湖口鄉疑似電線走火導致火警發生，消防分隊長游尚樺救出4名移工後卻嗆暈火場，導致殉職。冬天民眾使用電暖設備頻繁，尤其居家常用「延長線」用以進行電源延伸。台灣災難醫療隊發展協會秘書長柳育漢提醒，做居家消防檢查時，常看到「延長線上插頭已焦黑」，明顯有過熱附載的情形，應及時更換延長線，歲末年終大掃除時也應把所有常駐電器插座處巡過一遍，尤其是「延長線」要清除周邊灰塵，以及排除易燃物。

現年29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今上午在火場英勇救出4名移工後，折返再次確認時，卻並未逃出，消防同仁入內才發現他已經倒在2樓樓梯間，被濃煙嗆暈，不幸殉職。火警發生原因疑似為電線走火。

柳育漢表示，火警發生時民眾謹記「小火快逃、大火關門」的口訣，若火勢大道出不去，就是關門不要往上，且儘量選擇有陽台、窗戶的房間，避開密閉房間關門，也不要往上樓層逃難。

冬天電暖設備使用量大，要如何預防家中電器走火。柳育漢指出，電器周邊不要有易燃物，使用久了可能會有灰塵，若堵住排氣孔會造成散熱不易，電暖設備若阻流增加，溫度就更加飆高，造成火警危險，因此濾網要定期檢查，一旦有灰塵堆積就要清潔。

部分民眾家中安裝冷暖氣機，柳育漢說，夏天開冷氣，覺得不冷民眾就會拆開冷氣機清洗，但冬天開暖氣有灰塵堵塞的話，只會讓暖氣更暖，民眾大多不會因此清洗濾網，建議換季時，入夏、入冬前都養成清洗機台的習慣。

家中常住電器常常是走火的元兇，尤其是「延長線」。柳育漢指出，消防署每年都會公告最常引發火災的，住宅部分都是電器，廚房煮菜用火的火警通常人都在現場，會及時發現，但電氣燒起來的時候，常常「人在睡覺、人不在家」，反而更加危險，容易釀成火災。