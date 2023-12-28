元旦假期出遊小心 1至9月交通事故發生位置 路口占事故總數58%

面對即將到來的元旦連假，警政署已責成各警察機關加強交通疏導工作整備，就轄內舉辦的跨年活動、元旦迎曙光、升旗，或觀光、賞雪景點、遊樂園區及易壅塞路段，期前辦理會勘，並對交通瓶頸路段進行盤點及規劃解決方案，加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程。

警政署表示，根據交通部道路交通事故統計資訊分析，今年1月至9月小型車事故肇因前3名，以「未依規定讓車」為首因，其次是「未注意車前狀況」、「右轉彎未依規定」；同期機車事故肇因，則以「未注意車前狀況」為首因，其次是「未依規定讓車」、「未保持行車安全距離」。

警政署指出，今年1月至9月事故發生位置，經交通部統計資訊分析，路口的件數仍占事故總數58%，警政署已請各警察機關在連假期間，持續針對高發事故路口，強化各項交通重點執法作為，並嚴防酒駕違規及肇事。

警方呼籲民眾，行經路口，應牢記「車輛慢看停、行人停看聽」原則；餐敘飲宴結束後，遵守「酒後不開車」，多加利用計程車或代駕服務等措施返家。